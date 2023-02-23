İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı

Galatasaray ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak bomba bir transfere imza attı. Sarı kırmızılı kulüp, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Peki Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a neler katacak? Bu transfer İtalya'da nasıl yankı buldu? İtalyan gazeteciler, Habertürk Spor'a anlattı

ABONE OL
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    İtalyan ekibi Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Galatasaray, son yılların en flaş transfer harekatlarından birine imza attı. 23 yaşındaki İtalyan 10 numara ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Peki Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a neler katacak? Bu transfer İtalya'da nasıl yankı buldu? İtalyan gazeteciler, Habertürk Spor'a Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini yorumladı.
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Marco Conterio (TuttoMercatoWeb Şef Editörü): Büyük sürpriz oldu

    "Bu transfer herkes için büyük sürpriz oldu. Nicolo, Roma'dan ayrılmak zorunda kaldı, Milan'a ya da Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine gitmeyi bekliyordu. Bence Galatasaray her iki taraf için de en iyi seçenek oldu. Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri Galatasaray'a geldi. 
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Motivasyonu çok yüksek, teknik olarak takıma çok şey katacak. Orada bir patlama yapacağına hiç şüphe yok. Dediğim gibi Zaniolo'nun Milan ile anlaşması bozulduktan sonra en iyi seçenek buydu. Icardi, Torreira ve Mertens'i de getiren aracı George Gardi, İtalya'da kış transfer döneminin en önemli transferini gerçekleştirdi."
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Simone Lorini (TMW / ParmaLive): Galatasaray için harika bir fırsat

    "Roma yönetimi daha yüksek bir geliri hedeflese de bence herkes için iyi bir anlaşma oldu. Oyuncu gitmek isterken, mutsuz ve takıma katkı sağlamayacak durumdayken yaza bırakmadan transferin olması gerekiyordu. Galatasaray için ise en büyük İtalyan yeteneklerinden birini yeniden değerlendirebilmek harika bir fırsat. Türkiye ligini iyi bilmiyorum ama Zaniolo gibi bir oyuncunun Avrupa'daki herhangi bir üst düzey takıma faydalı olabileceğini düşünüyorum.
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Son derece modern bir oyuncu, fiziksel olarak gerçekten güçlü ve gol atmak konusunda iyi. İstikrarlı bir performansa sahip olması için sürekli kullanılması gerekir çünkü kendi seviyelerinde performans gösterebilmesi için fiziksel olarak her zaman zirvede olması gerekiyor.
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Bence transfer çok şaşırtıcı, çünkü birkaç gün önce Bournemouth'u reddeden Zaniolo gibi tam olgunlaşmamış bir oyuncunun Türkiye'ye evet demesini beklemiyordum. İtalya'da da Milan'ın oyuncuya olan ilgisi nedeniyle transfer süreci çok takip edildi ve eminim ki Türkiye'deki yolculuğu yakından takip edilecektir. Ayrıca milli takım yetkilileri de onu izleyecektir."
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Alessandro Cavasinni (fcinternews): Şaşırtıcı bir transfer

    "Roma'daki kariyeri çeşitli nedenlerle bitmişti, Galatasaray'da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Zaniolo teknik olarak kaliteli bir oyuncu ama aynı zamanda fiziksel anlamda da çok iyi. Galatasaray'a hücum bölgesi için kesinlikle ekstra bir katkı verebilir.
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

    Bournemouth opsiyonunun süresi dolduğunda, her şey Zaniolo'nun Roma'da kalacağına işaret ediyordu. Bunun yerine, kulüple olan sorunlu ilişkisi ve Türkiye'de hala açık olan transfer pazarı anlaşmayı gerçekleştirdi. Kesinlikle şaşırtıcı bir transferdi ama Serie A artık 90'lardaki gibi değil ve İtalyan oyuncuların yurtdışına gitmesine şaşırmıyorum."
  • İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı - Galatasaray haberleri

     

    Nicolò Zaniolo

    Doğum tarihi/Yaş: 2 Tem 1999 (23)

    Doğum yeri: İtalya (Massa)

    Boy: 1,90 m

    Mevki: On Numara

    Ayak: Sol ayak

    Güncel piyasa değeri: 30.00 milyon €

    Oynadığı takımlar: Fiorentina U17, Entella U19, Inter U19, Roma, Galatasaray (güncel)

    İtalya'da bu sezonki performansı: 17 maç - 2 gol 3 asist - 1,193 dakika

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.