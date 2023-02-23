İtalyan gazeteciler, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini anlattı

Simone Lorini (TMW / ParmaLive): Galatasaray için harika bir fırsat

"Roma yönetimi daha yüksek bir geliri hedeflese de bence herkes için iyi bir anlaşma oldu. Oyuncu gitmek isterken, mutsuz ve takıma katkı sağlamayacak durumdayken yaza bırakmadan transferin olması gerekiyordu. Galatasaray için ise en büyük İtalyan yeteneklerinden birini yeniden değerlendirebilmek harika bir fırsat. Türkiye ligini iyi bilmiyorum ama Zaniolo gibi bir oyuncunun Avrupa'daki herhangi bir üst düzey takıma faydalı olabileceğini düşünüyorum.