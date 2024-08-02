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        Haberler Gündem Güncel İtfaiye erinin acı ölümü! Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İtfaiye erinin acı ölümü! Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü

        Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale sırasında acı bir kaza yaşandı. Müdahale sırasında itfaiye eri Kadir Eren Öter, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:49
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        Yangına müdahale ederken uçurumdan düştü!
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        Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Müdahale sırasında itfaiye eri Kadir Eren Öter'in (22) arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye personelini kurtarmak için aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde, bugün saat 07.30 sıralarında itfaiye personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

        Öter'in cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü öğrenildi.

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        #son dakika
        #Sinop
        #Kadir Eren Öter
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