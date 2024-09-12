İtirafçıdan vahşet öncesi ifadesi!
Türkiye'yi sarsan Narin cinayetiyle ilgili tutuklanan 48 yaşındaki Nevzat Bahtiyar, olay günü amca Salim Güran ile görüşmeden önce neler yaptığını ve nerelere gittiğini ifadesinde anlattı. İfadesinde sıvacı olduğunu ve aylık 60 bin TL para kazandığı belirtilen Bahtiyar, sabah erken saatlerde yeni yaptırdığı ikinci evi için 5 kilometre ilerdeki köye gittiğini söyledi. Köy dönüşünde nereye uğradığını anlatan Bahtiyar, daha sonra saat kaçta ikametine geldiğini hatırlamadığını belirtti
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tutuklanan Nevzat Bahtiyar, kan donduran ifadeler vermişti.
OLAYI ANLATMIŞTI
Savcılıkta 3 sayfalık ifade veren Bahtiyar, olay günü amca Salim Güran'ın, kendisine 100 metre ileride bulunan Arif Güran'ın (Narin'in babası) ikametine ait ahırının yanından seslendiğini belirterek, "Seninle bir işim var hazırlan" dediğini belirtti. Bahtiyar, "Buluştuğumuz noktada bana 'Arif'in kızını öldürdüm. Cesedi yok et" dedi. Salim Güran'ın köyde Narin'in annesi ve başka bir amcasının eşiyle de yasak ilişki söylentisi olduğunu iddia eden Bahtiyar, "Narin bu ilişkilerden birini gördüyse Salim bu yüzden öldürmüş olabilir" iddiasında bulundu. Bahtiyar, Narin'in öldürüldüğü yerin de ahır oluğunu söyledi.
VAHŞET ÖNCESİ NELER YAPTI ONU DA ANLATTI
Tüyler ürperten iddialarda bulunan Nevzat Bahtiyar, olay öncesi neler yaptığını ve nerelere saat kaçta gittiğinin detaylarını da anlattı. İfadesinde sıvacı olduğunu, aylık 60 bin TL para kazandığını ve 6 çocuk babası olduğunu belirtilen Nevzat Bahtiyar, kendisi adına 3 adet cep telefon kaydı olduğunu söyledi. Bunlardan birini de kendisinin kullandığını, biri annesi, diğer hattı ise oğlu İbrahim’in kullandığını söyledi.
"İKİNCİ EV YAPTIRIYORUM"
Doğduğundan beri bu mahallede yaşadığını belirten Nevzat Bahtiyar, şöyle konuştu: "Tavşantepe Mahallesi haricinde başkaca bir yerde ikamet etmedim. Ayrıca Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Çarıklı mahallesinde yeni bir ev yaptırıyorum. Bitmesi halinde iki haneyi de kullanmayı düşünüyordum. Ben, 20/08/2024 gününün gecesinde Tavşantepe Mahallesindeki ikametimde uyudum. 21/08/2024 günü sabah saat 06:30 sıralarında uyandım. Uyanır uyanmaz Tavşantepe Mahallesi'nden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çarıklı Mahallesi'nde inşa etmekte olduğum evimin elektrik tesisatını yapmak üzere tek başıma gittim.”
"ÖĞLEDEN SONRA VEDAT’IN DÜKKANINA GİTTİM"
“Burada bir müddet çalışıp saatini tam hatırlayamamakla birlikte öğle vaktinden sonra Çarıklı Mahallesi'nin trafik ışıklarının bulunduğu yerde elektrik malzemesi satan soy ismini bilmediğim Vedat isimli şahsın dükkanına gittim ve kendisine 5 bin TL borcumu ödemek istedim. Ancak Vedat isimli şahıs dükkanında pos cihazının bulunmadığını söylemesi üzerine parayı nakit verebilmek için kardeşim Mehmet Bahtiyar’ı telefondan arayarak bana 5 bin TL para göndermesini istedim. Bunun üzerine parayı bana kardeşimin eşi Ayşe getirerek elden teslim etti.”
“KAÇTA EVE GELDİM HATIRLAMIYORUM”
“Ben de borcumu ödeyerek ikametimin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi'ne geldim. İkametime geldiğimde saatin kaç olduğuna bakmadım dolayısıyla saat kaçta ikametime vardığımı hatırlamıyorum. İkametimde bulunduğum sırada yemek yedim, namaz kıldım ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca dinlendim. Daha sonra ikametimizin şebeke suyu kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı ve yakın arkadaşım olan Salim Güran'ı herhangi bir telefon uygulaması kullanmaksızın normal hat üzerinden aradım.”
“Kendisine benim ikametime gelen su hattında bir arıza olduğunu ve içme suyumuzun akmadığını söyleyerek kendisinden su kesintisine ilişkin arızanın giderilmesini istedim. Bunun üzerine Salim Güran bana" ben arıza için yetkilileri ararım" dedi.”
HABERTÜRK O İFADELERİ YAYINLAMIŞTI
Bahtiyar olay öncesi yaşadıklarını bu şekilde savcılığa anlattı. Bahtiyar, Salim Güran ile telefonla görüştükten kısa bir süre sonra yaşadıklarını kan donduran ifadelerle anlattı. Habertürk o kan donduran ifadelerin tamamını yayınlamıştı.