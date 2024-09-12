İtirafçıdan vahşet öncesi ifadesi!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tutuklanan Nevzat Bahtiyar, kan donduran ifadeler vermişti.

Savcılıkta 3 sayfalık ifade veren Bahtiyar, olay günü amca Salim Güran'ın, kendisine 100 metre ileride bulunan Arif Güran'ın (Narin'in babası) ikametine ait ahırının yanından seslendiğini belirterek, "Seninle bir işim var hazırlan" dediğini belirtti. Bahtiyar, "Buluştuğumuz noktada bana 'Arif'in kızını öldürdüm. Cesedi yok et" dedi. Salim Güran'ın köyde Narin'in annesi ve başka bir amcasının eşiyle de yasak ilişki söylentisi olduğunu iddia eden Bahtiyar, "Narin bu ilişkilerden birini gördüyse Salim bu yüzden öldürmüş olabilir" iddiasında bulundu. Bahtiyar, Narin'in öldürüldüğü yerin de ahır oluğunu söyledi.

Tutuklanan Salim Güran

VAHŞET ÖNCESİ NELER YAPTI ONU DA ANLATTI

Tüyler ürperten iddialarda bulunan Nevzat Bahtiyar, olay öncesi neler yaptığını ve nerelere saat kaçta gittiğinin detaylarını da anlattı. İfadesinde sıvacı olduğunu, aylık 60 bin TL para kazandığını ve 6 çocuk babası olduğunu belirtilen Nevzat Bahtiyar, kendisi adına 3 adet cep telefon kaydı olduğunu söyledi. Bunlardan birini de kendisinin kullandığını, biri annesi, diğer hattı ise oğlu İbrahim’in kullandığını söyledi.

"İKİNCİ EV YAPTIRIYORUM"

Doğduğundan beri bu mahallede yaşadığını belirten Nevzat Bahtiyar, şöyle konuştu: "Tavşantepe Mahallesi haricinde başkaca bir yerde ikamet etmedim. Ayrıca Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Çarıklı mahallesinde yeni bir ev yaptırıyorum. Bitmesi halinde iki haneyi de kullanmayı düşünüyordum. Ben, 20/08/2024 gününün gecesinde Tavşantepe Mahallesindeki ikametimde uyudum. 21/08/2024 günü sabah saat 06:30 sıralarında uyandım. Uyanır uyanmaz Tavşantepe Mahallesi'nden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çarıklı Mahallesi'nde inşa etmekte olduğum evimin elektrik tesisatını yapmak üzere tek başıma gittim.”

"ÖĞLEDEN SONRA VEDAT’IN DÜKKANINA GİTTİM"

“Burada bir müddet çalışıp saatini tam hatırlayamamakla birlikte öğle vaktinden sonra Çarıklı Mahallesi'nin trafik ışıklarının bulunduğu yerde elektrik malzemesi satan soy ismini bilmediğim Vedat isimli şahsın dükkanına gittim ve kendisine 5 bin TL borcumu ödemek istedim. Ancak Vedat isimli şahıs dükkanında pos cihazının bulunmadığını söylemesi üzerine parayı nakit verebilmek için kardeşim Mehmet Bahtiyar’ı telefondan arayarak bana 5 bin TL para göndermesini istedim. Bunun üzerine parayı bana kardeşimin eşi Ayşe getirerek elden teslim etti.”