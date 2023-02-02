AA

İstanbul'da ocakta önceki aya göre en çok yeşil soğanın fiyatı artarken, en yüksek düşüş doğal gazda görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 65 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 54,48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 39,84 ile şehir içi vapur ücreti, yüzde 39,37 ile taksi ücreti, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 38,88 ile röntgen çekim ücreti, kültür ve eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38,61 ile mecmualar, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 33,09 ile doktor muayene ücreti ve ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,06 şehirlerarası otobüs bilet ücreti yer aldı.

DOĞALGAZ FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN OLDU

2023 Ocak ayında konut harcamaları grubunda yer alan yakıt doğalgaz fiyatı yüzde 11,85 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler arasında giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 8,69 kadın kazağı, gıda harcamaları grubundan yüzde 6,03 ile portakal, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,82 ile erkek palto, yüzde 4,26 ile erkek gömlek, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,08 ile ses ve görüntü sistemi ve giyim harcamaları grubundan yüzde 3,45 ile erkek takım elbise yer aldı.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Yeşil Soğan 54,48 Kıvırcık Salata 10,57 Portakal -6,03 Limon -3,14 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%) Salatalık 24,67 Kabak 15,7 İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%) Şehir içi Vapur Ücreti 39,84 Taksi Ücreti 39,37 Röntgen Çekim Ücreti 38,88 Mecmualar 38,61 Doktor Muayene Ücreti 33,09 Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 33,06 Hastane Ameliyat Ücreti 31,86 Raylı Sistem Yolcu Taşıma Ücreti 29,07 Şehir içi Otobüs Ücreti 29,07 Dolmuş-Minibüs Ücreti 29,03 Sinema Bilet Ücreti 19,74 Koyun Eti 17,36 Dana Eti 17,15 Maç Giriş Bileti Ücreti 16,04 Zeytin 15,02 Tavuk 14,91 Yakıt ( Doğalgaz) -11,85 Kadın Kazağı -8,69 Palto-Erkek -5,82 Gömlek-Erkek -4,26 Ses ve Görüntü Sistemi -4,08 Takım Elbise-Erkek -3,45