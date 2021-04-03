İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen İstanbul Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası 2021 Mart enflasyon rakamlarını açıkladı. İstanbul'da Mart ayında Gıda Harcamalarında yüzde 1,08, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,28 artış görüldü. İşte 2021 Mart İTO enflasyon rakamları

2021 MART İTO ENFLASYON RAKAMLARI

2021 Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 1,13, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 3,10 oranında arttı.

2020 Mart ayına göre 2021 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 16,37, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 17,67 olarak gerçekleşmiştir.

Mart ayında; Giyim Harcamalarında yüzde 4,14, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,44, Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Gıda Harcamalarında yüzde 1,08, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,28 artış, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde -0,31, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -0,21 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir.

Mart 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 6,69, Madenler Grubunda yüzde 5,57, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 5,07, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,72, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,98, artış, Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi izlenmemiştir.