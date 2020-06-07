AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 1 Haziran'da başlayan "yeni normal"in ilk haftasına ilişkin, "Rakamlara yansıyan telafi ve toparlanma, daha birinci haftadan 'nerede kalmıştık' dedirtti." dedi.

İTO'dan alınan bilgiye göre, İTO'da yeni kurulan şirket sayısı, 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ilk haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 109 artarak 1.017'ye yükseldi.

İTO'da firmalardan önceki hafta 7 bin 57 faaliyet belgesi talebi gelirken, 1 Haziran haftası yüzde 65 artışla 11 bin 665 faaliyet belgesi verildi. Geçen hafta İTO Çağrı Merkezi'ne ulaşan arama sayısı da yüzde 98 artarak 16 bini geçti.

"KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNE MORALLİ BAŞLADIK"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonuçlarını değerlendirdi.

Avdagiç, "Yeni normalin başladığı 1 Haziran'dan bu yana geçen bir hafta, iş dünyasının pandemi korkusunu güçlü bir şekilde geride bırakmaya başladığını ve dört elle işine sarıldığını ortaya koyuyor. Hem yılın yeni yarısına hem de kontrollü normalleşme sürecine moralli başladık." diye konuştu.

Ertelenen iç ve dış talebin güçlü şekilde devreye girdiğini gözlemlediklerini aktaran Avdagiç, hükümetin açıkladığı paketlerin de bu talebin finansmanında büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Avdagiç, "Rakamlara yansıyan telafi ve toparlanma, daha birinci haftadan 'nerede kalmıştık' dedirtti. İlk hafta İTO'dan faaliyet belgesi talebi yüzde 65 arttı. Dolar kuru geriledi, CDS iyileşti. 51 bin esnaf, kepenklerini yeniden açtı. Sadece kamuda 300 binden fazla memur işbaşı yaptı. Hatta İstanbul trafiği de iş yoğunluğuna döndü." dedi.

İkinci yarıda toparlanma sürecinde hızlanma beklediklerini ifade eden Avdagiç, "Üretimin devamını sağlayan paketler ve rekor düşük faizli kredilere İstihdam Kalkanı da eklenince beklenenden çok daha hızlı şekilde normale döneceğiz. Pandemi sonrası Türkiye'nin en iyi çıkış yapan ülke olma yolundaki büyük hamlesi böylece gerçekleşecek." şeklinde konuştu.

"MEGAKENT NORMAL MESAİYE BAŞLADI"

Şekib Avdagiç, Kovid-19 sonrası normalleşmenin geride kalan birinci haftasında piyasada ve reel sektörde yaşanan gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"TCMB verilerine göre, 1 Haziran Pazartesi günü 6,82 TL olan dolar kuru, 5 Haziran Cuma günü 6,78 TL'ye geriledi. Türkiye'nin risk primini gösteren CDS'ler, ekonomimizin hak etmediği şekilde aşırı yüksek dahi olsa, bir hafta öncesine göre yüzde 7'lik iyileşme gösterdi. BIST 100, ilk haftayı yüzde 3'ün üzerinde bir artışla kapattı.

Bir başka işaret de şüphesiz İstanbul trafiği... Geçen hafta sabah trafiği yoğunluğu, pandemi öncesindeki gibi yüzde 30'u geçti. Mesai saati bitiminde ise hareketlilik yüzde 60'ı buldu. Öte yandan, İstanbul'da 230 bin esnaf var. 51 bin esnaf, 1 Haziran itibariyle 2,5 ay sonra işbaşı yapma heyecanı yaşadı. Bununla birlikte 300 binden fazla kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla megakentte normal mesailerine başladı."

Avdagiç, iş dünyasının yeni dönem beklentilerine ilişkin de, "Kısa çalışma kapsamındaki maaş ödemelerinin, son başvuru tarihi olan 30 Haziran'dan itibaren ikinci bir 3 ay süreyle uzatılmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, biriken ve ertelenen SGK ödemelerine de bir vadelendirme getirilmesi işvereni ve dolayısıyla istihdamı rahatlatacaktır. Öte yandan, koronavirüsün iş kazası ve meslek hastalığı kapsamından çıkarılması için yasal anlamda yapılması gerekenler var." diye konuştu.