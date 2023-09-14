Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim İtriyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? İtriyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        İtriyum nedir, nerelerde kullanılır?

        Nadir toprak elementleri olarak da bilinen elementin yaygın kullanımına televizyon ekranlarında rastlamaktayız. Çoğu zaman nadir toprak minerallerindeki lantanit elementleri ile kombinasyon halinde yer almaktadır; doğada serbest olarak bulunmaz. İtriyum nedir, nerelerde kullanılır? İtriyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtriyum nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mangan nedir, nerelerde kullanılır?
        Mangan nedir, nerelerde kullanılır?

        Dünya kabuğunda orta derecede bol bulunan bir element olarak karşımıza çıkan itriyumun suda çözülebilen bileşikleri toksiktir. Ayrı bu bileşiklerin çoğu da renksizdir. Gadolinit, öksenit, sarmarskit ve ksenotim minerallerinden elde edilir. İtriyum nedir? Nerelerde kullanılır? İtriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        İtriyum Nedir?

        1787'de Carl Axel Arrhenius, Stockholm yakınlarındaki Ytterby kasabası yakınlarında bulunan eski bir taş ocağında siyah bir kayaya rastladı. Yeni bir tungsten minerali bulduğunu düşünerek örneğini Finlandiyalı kimyager Johan Gadolin'e verdi. Gadolin, analiz sonuçlarını “yeni bir oksit” olarak yayınladı. Bu sonuçlar 1797 yılında İsveçli kimyager Anders Ekeberg tarafından "yeni bir oksit" olarak da teyit edildi.

        REKLAM

        Element, katı, gümüşi beyaz bir renge sahip olan geçiş metalidir. Orta derecede yumuşak ve sünektir. Metal bir parlaklığı vardır. Yüksek korozyon ve oksidasyona karşı dirençli yapıdadır. İtriyum oksit, en önemli bileşiğidir. İtriyum klorür tuzu ise renksizdir. Talaşları 400 derecenin üzerinde havada kolayca tutuşur. İtriyum klorürden elektroliz yöntemiyle elde edilmektedir. En önemli nadir toprak minerali monazit olarak karşımıza çıkmaktadır. Tipik bir monazit ortalama %3 itriyum içermektedir.

        İtriyum Nerelerde Kullanılır?

        Genellikle alaşımlarda katkı maddesi olarak kullanımına rastlanmaktadır. Alüminyum ve magnezyum alaşımlarının dayanıklılığını arttırır. Mikrodalga filtrelerin yapımında ve eten polimerizasyonunda katalizör olarak kullanılır.

        Kama lenslerini darbeye dayanıklı bir yapıya getirmek için cama itriyum oksit eklenmektedir. İtriyum oxysulfide ise eski tip renkli televizyon tüplerinde kırmızı fosfor üretmek amacıyla yaygın olarak kullanılırdı.

        İtriyum Simgesi

        “Y” simgesiyle ifade edilen element, çeşitli ürünlerden ve atıklardan su ve toprağa karışabilir. Bu sebeple nadir olmakla birlikte insan ve hayvanlar için risk faktörüdür.

        İtriyum Sembolü

        İtriyum elementinin sembolü “Y” harfiyle temsil edilmektedir. Nadir toprak metalleri arasında seryumdan sonra yer kabuğunda en çok bulunan elementtir. Ayrıca itriyum izotopları kanser tedavilerinde de etkin madde olarak kullanılmaktadır.

        REKLAM

        İtriyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 5. periyodunun 3. grubunda yer alan elementin atom numarası 39'dur. Süper iletkenlerin, seramiklerin ve özel camların geliştirilmesinde kullanılan elementinin yıllık üretimi 600 ton civarındadır. Ülkemizde itriyum içeren mineraller yer almasına karşılık ekonomik bulunmadığı için üretimi yapılmamaktadır.

        İtriyum Kullanım Alanları

        • Televizyon ekranları
        • Lazerler
        • LCD ve LED ekran ve monitörler
        • Bujiler
        • Enerji tasarruflu lambalar
        • Optik camlar
        • Özel seramikler
        • Ateşe dayanıklı tuğla üretimi
        • Kamera ve fotoğraf makinesi mercekleri
        • Mikrodalga filtreleri
        • Lal taşları
        • Floresan lambalar
        • Kırmızı fosforlar
        • Katot ışını tüpleri
        • Sentetik taşlar
        • Elektrik nakit hatları
        • Tıbbi iğneler
        • Yakıt hücreleri
        • Elektrot ve elektrolitler

        İtriyum Özellikleri

        • Erime noktası 1522 derece, kaynama noktası 3338 derecedir.
        • 1509 derecede baz özelliği göstermektedir.
        • 450 derecenin üzerinde hızla oksidasyon olmaktadır.
        • İtriyum kullanılarak üretilen lazerler metalleri kesebilmektedir.
        • Dünyada itriyum rezervinin 9 milyon ton olduğu öngörülmektedir.
        • İtriyum-alüminyum taşı, yapay elmas olarak da bilinmektedir.
        • Renkli televizyonlardaki kırmızı fosforışıl maddeler arasında yer alır.
        • Elemente maruz kalan hayvanların üreme ve sinir sistemlerinde bir takım hasarlar tespit edilmiştir.
        • İtriyum içeren havanın solunması halinde akciğer ve karaciğer sorunlarına yol açabilir; kanserojendir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        9 gün mağarada mahsur kalmıştı! ABD'li dağcıdan şaşırtan istek!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Altından tren tüneli geçen mahalle!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        NASA, beklenen UFO raporunu yayınlayacak
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Deprem Şûrası yarın başlayacak
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!