İTÜ'de yangın paniği
Sarıyer'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın paniği yaşandı. Havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edilirken, küçük çaplı yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Giriş: 30.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:19
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Sarıyer Maslak'ta, İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunun bulunduğu binada saat 11.00 sıralarında elektrik kaynaklı yangın çıktı.
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Duman ve koku yayılması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
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İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi.