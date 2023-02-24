Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel
ABONE OL

İTÜ'den "sağlamlık raporu" dolandırıcılığı uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kahramanmaraşlı depremler sonrası binaların kontrolleri için yapılan sağlamlık testlerine karşı uyarı yaptı. Uyarıda bazı firmaların reklamlarına dikkat çekildi

İTÜ'den
DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), sağlamlık raporu dolandırıcılığı uyarısında bulunarak, 'İstanbul Teknik Üniversitesi Onaylı Deprem Risk Analiz Raporu', 'İTÜ Onaylı Bina Sağlamlık Raporu' gibi ifadelerin yer aldığı firma reklamlarına dikkat çekti. Açıklamada, "Reklam amacıyla yapılan bu görsellerin/ilanların üniversitemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunlara itibar etmeyiniz. Üniversitemiz hiçbir firma ile böyle bir ortaklık içinde değildir" denildi.

İTÜ resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir paylaşım yaparak dolandırıcılık uyarısında bulundu. Açıklamada; vatandaşların, reklam ve afişlerde yer alan 'İstanbul Teknik Üniversitesi Onaylı Deprem Risk Analiz Raporu', 'İTÜ Onaylı Bina Sağlamlık Raporu' gibi ifadelere inanmaması gerektiği belirtilerek, İTÜ'nün hiçbir firma ile böyle bir ortaklık içinde olmadığı ifade edildi.

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız depremler ülke olarak hepimizi derinden etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Afetin hemen sonrasında öğrencilerimiz ve idari personelimiz yardım faaliyetlerinde ön plana çıkarken, akademisyenlerimiz de sahada incelemelerde bulundular" denilen açıklamada, "İncelemelerin ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak birikim ve deneyimimizi sahaya yansıtarak, depremler için bir "ön tespit raporu" hazırladık. Oldukça detaylı biçimde hazırlanan bu raporumuzu süratle kamuoyuyla paylaştık. Üstelik, sahayı inceleyen ve raporun oluşmasında katkısı olan hocalarımız birçok kez raporun ayrıntılarına dair TV kanallarında ve sosyal medyada açıklamalarda bulundular" denildi.

Son günlerde, çeşitli firmaların web sitelerinde ve görsel reklam materyallerinde "İstanbul Teknik Üniversitesi Onaylı Deprem Risk Analiz Raporu", "İTÜ Onaylı Bina Sağlamlık Raporu" gibi ifadeler kullandığına dikkat çekilen açıklamada, "Reklam amacıyla yapılan bu görsellerin/ilanların üniversitemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bunlara itibar etmeyiniz. Üniversitemiz hiçbir firma ile böyle bir ortaklık içinde değildir. Çıkar elde etmek amaçlı böyle bir pazarlama faaliyeti içinde bulunan firmalara gerekli hukuki işlem en kısa sürede başlatılacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi, bilgi birikimini, bilimsel sınırlar dahilinde ve insanımızın faydasına olacak şekilde hızlı bir biçimde açıklamak konusunda elinden gelen çabayı göstermektedir. İTÜ olarak iki buçuk asırlık bilgi ve deneyimimizi kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Genç mimar Batuhan depremden sonra kayboldu!
GÜNDEM Genç mimar Batuhan depremden sonra kayboldu!
Depremde ölen üniversiteli projesinde uyarmış! - Öne Çıkan Haberler
GÜNDEM Depremde ölen üniversiteli projesinde uyarmış!
Çin Takvimi 2023 cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?
GÜNDEM Çin Takvimi 2023 ile cinsiyet hesaplaması
Evlenme ve boşanma istatistikleri 2022
GÜNDEM Evlenme ve boşanma istatistikleri-2022
ABB'den deprem bölgesine mobil duş araçları
GÜNDEM ABB'den deprem bölgesine mobil duş araçları
16 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu
GÜNDEM 16 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu
İzmir Büyükşehir Belediyesi konteyner kent kuruyor
GÜNDEM İzmir Büyükşehir Belediyesi konteyner kent kuruyor
Son dakika: Depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
GÜNDEM Depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi ...
TOKİ İSTANBUL konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi
GÜNDEM TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ...
Edirne'deki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı
GÜNDEM Edirne'deki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.