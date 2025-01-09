İTÜ Rektörü Hasan Mandal, yemekhane ile ilgili paylaşıma yanıt verdi
İTÜ'lü bir öğrencinin tabldotlara çok az yemek konulmasına karşılık personelin bol kepçe yediğini gösteren paylaşımları üzerine Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, durumun kabul edilemeyeceğini ve gereğinin yapılacağını açıkladı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi, yemekhanede öğrencilerin tabldotlarına çok az yemek konulmasına karşılık personelin bol kepçe aldığını gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Bu durumla daha önce de karşılaştığını ve yönetimin müdahale etmesi gerektiğini belirten Yusuf Buhari Karakuş isimli öğrenci, paylaşımında İTÜ’yü ve Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal’ı etiketledi.
Paylaşıma yanıt veren Rektör Mandal, durumun kabul edilemeyeceğini belirterek gereğinin yapılacağını ifade etti.