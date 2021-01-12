Ivana Sert'ten sevgilisi Sezer Dermenci'ye jest

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Modacı Ivana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tuttu. Sevgilisine evde kahvaltı yaparken, "Valizi topla" diyerek otele götüren Sert, tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Dermenci'nin sesini çok beğendiğini ve kendisinin profesyonel olarak şarkı söylemediğini ifade eden Ivana Sert, ilişkisi hakkında konuştu. Sert, konuyla ilgili, "Çok şükür birbirimizi bulduk. Mutluyuz" açıklamasını yaptı.

8 senedir çocuğunun nafakasında artış olmadığını ve artan okul masrafları sebebiyle doğal olarak bir artış beklediğini söyleyen modacı, durumun avukatların kontrolünde olduğunu dile getirdi.