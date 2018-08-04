Iwata - Sendai maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Iwata, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Sendai takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Iwata 25 puanla 12. sırada, Sendai 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Iwata, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sendai son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Iwata galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Sendai galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Iwata son hafta oynanan Kashima maçında 0-0 berabere kaldı.

Sendai ise Kofu karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Iwata, 11 gol attı ve 13 gol yedi.

Sendai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sendai, 12 gol atarken 9 gol yedi.

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