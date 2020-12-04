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İyi Aile Babası 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası 1. bölüm

İyi Aile Babası ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar'ın yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Perşembe akşamları Kanal D'de yayınlanacak. Peki İyi Aile Babası 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İyi Aile Babası dizisi ile ilgili merak edilen detaylar..

İyi Aile Babası 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası 1. bölüm

İyi Aile Babası dizisi ilk bölümü ile seyircilerin karşısına çıktı. Dizide; Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda O’nunla evlenmeyi başarmıştır.

İYİ AİLE BABASI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı da, Mehmet Ali’yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali’nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana’nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.

İYİ AİLE BABASI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Aile Babası dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

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