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        İYİ Parti'de kurultay süreci

        İYİ Parti'de 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek 5. Olağanüstü Kurultay için hazırlıklar sürüyor. Meral Akşener'in aday olmayacağı kurultayda parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1300 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:03
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        İYİ Parti'de kurultay süreci
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        İYİ Parti'de olağananüstü kurultay hazırlıkları sürüyor. 27 Nisan'da gerçekleştirilecek kurultay yeni genel başkan nasıl seçilecek? İşte İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayıda bilinmesi gerekenler...

        "Hür ve müstakil" olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, il bazında sadece Nevşehir'i kazanan İYİ Parti, ayrıca 23 ilçe 7 belde de başarı gösterdi.

        Seçimin ardından sonuçları değerlendiren Genel Başkan Meral Akşener, seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı.

        Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" ifadesini kullanarak, 27 Nisan'da yapılacak Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

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        Bu süreçte partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmüş ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz genel başkanlık için adaylığını ilan etti.

        İLK İKİ TURDA SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

        İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1300 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan genel başkan seçilecek.

        Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan olacak.

        Kurultayda, delegeler önce genel başkanı seçecek daha sonra yetkili kurulları belirlemek için sandığa gidecek. Bu kapsamda da delege 50'si asıl 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

        Kurultayda genel başkan seçilen kişi ilk olarak GİK içinden Başkanlık Divanını oluşturacak.

        DİVAN BAŞKANI ŞÜKRÜ KULEYİN OLACAK

        ATO Congresium'da gerçekleştirilecek kurultayın Divan Başkanlığını, adayların ortak mutabakatıyla Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin'in yapması bekleniyor.

        KİMLER ADAY?

        Kurultayda birden fazla aday olduğu için tüzük çerçevesinde her aday için ayrı oy pusulası kullanılacak. Buna göre, kurultayda, Koray Aydın sarı, Müsavat Dervişoğlu mavi, Tolga Akalın beyaz ve Günay Kodaz ise kırmızı renkli pusula ile temsil edilecek.

        Adayların konuşma sırasının kurayla belirleneceği kurultayda, her adayın konuşması en fazla 40 dakika olacak.

        31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimli olağanüstü genel kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

        İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Koray Aydın ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz Genel Başkanlığa adaylıklarını açıklamışlardı.

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        #İYİ Parti kurultay
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