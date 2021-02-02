İYİ Parti'den yeni Anayasa mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı Anayasa çağrısına ilişkin olarak İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Dün akşam on binlerce esnafımız, milyonlarca vatandaşımız pandeminin yarattığı ekonomik zorluklara çözüm beklerken, kendi yazdıkları oyunu bozmayı gündem haline getiren sayın Cumhurbaşkanı’nın aklında ne var henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla, öncelikle Yeni Anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyi hedeflediğinin açıklanmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlık Divanı’mızda, sayın Cumhurbaşkanının dün akşam yaptığı 'Yeni Anayasa' açıklaması da gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi, konu henüz çok ham. 'Cumhur ittifakındaki ortağımızla anlayış birliğine vardığımız taktirde' ifadesi de, bu konunun henüz ortaklar arasında bile konuşulmadığını gösteriyor. Ancak altını önemle çizmek isteriz ki; Anayasa ile hangi sistemi hayal ettiğiniz önemlidir. Yani güçlü bir yürütme mi, yoksa, kuvvetler ayrılığı, bunun yanında demokratik ve şeffaf bir devlet yönetim sistemi mi? Türkiye’de bir anayasa sorununun yanında, tanımlanamayan bir sistem ve bu sistemin doğurduğu keyfi uygulama sorunu vardır.

Bir örnek vermek isterim; TRT ve RTÜK’le ilgili yasalarda bir sorun yok. Ancak, iki kurumu da yönetenler, her gün onlarca hukuk dışı karar ve keyfi uygulamalara imza atıyorlar. Ve bunun hiçbir bedeli yok. Çünkü, mevcut sisteme keyfiyet, yasa tanımazlık ve tek adamlık hakim. Anlamak istediğimiz şudur ki; Sayın Cumhurbaşkanı, yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti artıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor? Dolayısıyla, iktidar ve ortağının daha dört yıl önce değiştirdikleri anayasada ne gibi yenilikler ya da değişiklikler planladığını bilemiyoruz.

Yeni anayasa önerisinin, oyları hızla düşen Cumhur ittifakının iktidarını korumaya yönelik bazı adımları kapsayıp kapsamadığını da bilmiyoruz. İYİ Parti olarak defalarca ifade ettiğimiz gibi; siyasette atılacak her adımın, Millet menfaatini gözetmesini istiyor ve bekliyoruz. Dün akşam on binlerce esnafımız, milyonlarca vatandaşımız pandeminin yarattığı ekonomik zorluklara çözüm beklerken, kendi yazdıkları oyunu bozmayı gündem haline getiren sayın Cumhurbaşkanı’nın aklında ne var henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla, öncelikle Yeni Anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyi hedeflediğinin açıklanmasını bekliyoruz.

Bizim için meselenin memnuniyet verici yanı ise şudur; Anayasa değişikliği, sistemi de doğrudan ilgilendiren bir fiildir. Bu sebeple Cumhur ittifakının, Türkiye’yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgular hale gelmesi, doğru bir adımdır.

İYİ Parti olarak; Bu tanımlanamayan sistemin Türkiye’ye zarar verdiğine ve çözümün İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda milletimizle ayrıntılarını paylaşacağımız sistem önerimizin, ülkemizi düze çıkaracağından da eminiz. Siyasette atılacak her adımın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor,

saygılarımızı sunuyoruz."