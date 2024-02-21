İYİ Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Aydın, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Aydın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar...

"GENÇ ADAYSIZLIĞA GEÇ DİYORUZ"

Benim geçen sene genel seçimlerde milletvekilliği adaylığımla başladı aslında. Biz arka arkaya seçim gördük. Bu başarı bizi bu noktaya getirdi. Ben aslında başkaldırışı geçen sene Eylül, Ekim'de başlatmıştım. Genç adaysızlığa geç diyoruz. Türk siyasetinde bu bir başkaldırı. Eskiden bizim yaşımızdaki insanların yetki sahibi olduğu memlekette siyaset çok yaşlandı. Ben 37 yaşındayım. Şu an genç deniliyor bizlere. Benden daha genç adayların çıktığını gördükçe çok keyif alıyorum. İstediğimiz tam olarak buydu. Biz biz gibi işini bilen gerçekten riyakatli ve şu an tam hizmet etme yaşında olan insanların bu yarışlarda olmasını istiyorduk. Bugün de bu tabloyu görmekten keyifliyiz.

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"ESKİŞEHİR KİMSENİN KALESİ DEĞİL"

Yılmaz Büyükerşen'in aday olmaması bana yarıyor. Direkt bunu söyleyebilirim. Sağ olsun hocamız Eskişehir'e çok hizmetlerde bulunmuştur. Aylardır da bunu söylüyorum. Ben çok erken açıklandım. Eylül'ün ortasında aşağı yukarı belliydi. Eylül sonunda da netleşmişti. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Yılmaz Hoca'nın oylarını böleceksiniz. Bu AK Parti'ye yaramaz mı. Gibi bir durum vardı. O zaman dedik ki Yılmaz Hoca aday olmayabilir. Bu öngörümüz gidişatı gördüğümüz içindi. Bu tabloda da Yılmaz Hoca artık el çekti. Kendisini de uğurladık. Teşekkür ediyoruz. Onun oylarını da çok net söylüyorum ben alacağım. Bu çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değildi. Kendisinin bir başarısı vardı ortada. Eskişehir'de doğru bilinen bir yanlış vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi derler. Ama yıllarca ikili sistemde bizim de savunduğumuz bir durumdu. Fakat öyle değil. Son seçimlerde bile kendisinin oyu yüzde 34'tür, yüzde 32 AK Parti'nindir. Diğer oylara baktığımızda demek ki kimsenin kalesi değil. Eskişehir kimsenin kalesi değil. Bunu özellikle söyleyeyim. Seçmeni cepte gören yapı, Eskişehir'de onları terse yatıracak. Yüzde 30'ların başında kazananın olacağı bir seçim olarak öngörüyoruz.

"ADAY SAYILARI DEMOKRASİYE OLAN İNANCI ARTIRIR"

Şu an 17 tane aday var. Bunların 15 tanesi partili, 2 tanesi bağımsız aday. Ben herbirine gerçekten başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu demokrasiye olan inancı artırır, rekabeti artırır. Kaliteyi artırır. O yüzden herkesin küçük ya da büyük, iddialı ya da kendini test etmek adına aday olan herkesi tebrik ediyorum. Çok önemli bir duruştur çünkü.

"SON 10 YILDIR ESKİŞEHİR HİZMET ALAMIYOR"

Şimdi bugün burada öyle şeyler konuşacağız ki Eskişehir'in o herkes tarafından bilinen bizim de o çok saygı duyduğumuz piarının aslında şehir tarafında karşılığı olmadığını göreceğiz. Eskişehir'in adı çok kıymetlidir. Gerçekten burada Yılmaz Hoca'nın çok emeği vardır. Reklamı büyüktür. Ama şehircilik anlamında Eskişehir'in çok eksiği var. Biz de zaten Eskişehirliler bilir. Son 10 yıldır Eskişehir hizmet alamıyor. Hocamız da zaten hem yaşı gereği hem yapılanlar gereği belki duruşu gereği çok üstüne bir şey eklemedi. Biz bugün Eskişehirli seçmenin karşısına 26 tane söz vererek çıkıyoruz. Biliyorsunuz 26 Eskişehir'in plaka kodudur. Hepsinin altında da çok çalışılmış. Gerçekten de ihtiyacı olan projeler bunlar. Normal belediyecilik hizmetleri hariç konuşuyorum. 26 tane ivedilikle çözülmesi gerek sorun keşfettik.