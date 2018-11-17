İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul’da medya kuruluşlarına ziyarette bulundu. Akşener, Hürriyet gazetesi ziyareti sırasında ittifak görüşmelerine açıklık getirerek, CHP ile dokuz büyükşehir belediyesi adaylığı için görüştüklerini anlattı. MHP tarafından aday gösterilmeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz’a adaylık teklifi götürdüğünü söyleyen Akşener, “Burhanettin Bey adayımız olabilir” dedi. Akşener, Bodrum, Karabük ve Uşak’ı kazanabileceklerini söyledi. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi verdi.

24 HAZİRAN’DAN DERSLER ALDIK

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın 24 Haziran’daki seçim sonuçlarına göre hazırlanan bir simülasyonun sunumunu yaptığını anlattı ve şunları söyledi: “Bu sunumda 17 büyükşehirden üçünün Güneydoğu'da bulunduğu belirtildi. Kaldı 14 büyükşehir. CHP’liler İzmir, Aydın, Muğla ve Tekirdağ’ı kesin olarak alacaklarını söyledi. Onları kenara koyunca 10 büyükşehir kalıyor. 10 büyükşehir arasında yer alan Balıkesir’de CHP aday açıkladığı için dokuz şehir üzerinden görüşmeler devam edecek. Bugün (dün) Tezcan ve bizden Koray Aydın görüştü. Duruma göre bir görüşme daha yapabiliriz. Görüşmelerin 15 günde sonuçlanmasını istedim. Seçmenlerimizi hayalkırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık.”

MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı üç hafta önce arayarak, teklifte bulunduğunu anlatan Akşener, “Burhanettin Bey, süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Bir altyapı oluşturmam gerekiyor’ dedi. Mersin’de adayımız olabilir” dedi.

PARTİLER ANKARA VE İSTANBUL İÇİN YARIŞACAK

Bodrum ve Karabük’ü alacaklarını ifade eden Akşener, Niğde, Uşak ve Bursa’nın Osmangazi ilçesinde en şanslı parti olduklarını öne sürdü. Akşener, “Kaybedecek bir şeyimiz yok. Önceliğimiz, oyumuzu muhafaza edip üzerine eklemektir. Ama görebildiğim kadarıyla bütün siyasi partiler açısından, Ankara ve İstanbul bilek güreşinin olacağı yerdir” dedi. Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifaka katılıp katılmayacağı yönünde bir gelişme olmadığını belirten Akşener, HDP ile hiçbir kurumsal ilişkiye girmeyeceklerini söyledi.

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