SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
CHP İyi Parti ittifakı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: CHP ile 9 büyükşehiri konuşuyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile yerel seçimde işbirliği kararı aldıkları görüşmeyi anlattı. “Seçmenlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık” diyen Akşener, 9 büyükşehir için çalıştıklarını söyledi

17.11.2018 - 08:32 | Güncelleme: Genel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul’da medya kuruluşlarına ziyarette bulundu. Akşener, Hürriyet gazetesi ziyareti sırasında ittifak görüşmelerine açıklık getirerek, CHP ile dokuz büyükşehir belediyesi adaylığı için görüştüklerini anlattı. MHP tarafından aday gösterilmeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz’a adaylık teklifi götürdüğünü söyleyen Akşener, “Burhanettin Bey adayımız olabilir” dedi. Akşener, Bodrum, Karabük ve Uşak’ı kazanabileceklerini söyledi. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi verdi.

24 HAZİRAN’DAN DERSLER ALDIK

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın 24 Haziran’daki seçim sonuçlarına göre hazırlanan bir simülasyonun sunumunu yaptığını anlattı ve şunları söyledi: “Bu sunumda 17 büyükşehirden üçünün Güneydoğu'da bulunduğu belirtildi. Kaldı 14 büyükşehir. CHP’liler İzmir, Aydın, Muğla ve Tekirdağ’ı kesin olarak alacaklarını söyledi. Onları kenara koyunca 10 büyükşehir kalıyor. 10 büyükşehir arasında yer alan Balıkesir’de CHP aday açıkladığı için dokuz şehir üzerinden görüşmeler devam edecek. Bugün (dün) Tezcan ve bizden Koray Aydın görüştü. Duruma göre bir görüşme daha yapabiliriz. Görüşmelerin 15 günde sonuçlanmasını istedim. Seçmenlerimizi hayalkırıklığına uğratmayacağız. 24 Haziran’dan ders aldık.”

MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı üç hafta önce arayarak, teklifte bulunduğunu anlatan Akşener, “Burhanettin Bey, süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. ‘Bir altyapı oluşturmam gerekiyor’ dedi. Mersin’de adayımız olabilir” dedi.

PARTİLER ANKARA VE İSTANBUL İÇİN YARIŞACAK

Bodrum ve Karabük’ü alacaklarını ifade eden Akşener, Niğde, Uşak ve Bursa’nın Osmangazi ilçesinde en şanslı parti olduklarını öne sürdü. Akşener, “Kaybedecek bir şeyimiz yok. Önceliğimiz, oyumuzu muhafaza edip üzerine eklemektir. Ama görebildiğim kadarıyla bütün siyasi partiler açısından, Ankara ve İstanbul bilek güreşinin olacağı yerdir” dedi. Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifaka katılıp katılmayacağı yönünde bir gelişme olmadığını belirten Akşener, HDP ile hiçbir kurumsal ilişkiye girmeyeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X