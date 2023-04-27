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Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da konuştu: Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz
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Akşener, Mamak'taki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da konuştu. Bu seçimlerin parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacağını söyleyen Akşener, "İYİ Parti'yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da konuştu: Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz
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AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.

Akşener, partisinin Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Koray Aydın'ın Mamak'taki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin kuruluş sürecini anlattı.

Türkiye için strateji üreten, nefsini ezen, egosundan vazgeçen insanlar olduklarını ifade eden Akşener, "Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık x alırdık, y alırdık, z alırdık. Sonuç itibarıyla kendimizin ne olduğunu tarttırır, görürdük. Ama sonuç olarak ne Ankara ne İstanbul alınırdı. Millet İttifakı'nın iki büyük şehri kazanmasının fikir babası Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz." diye konuştu

14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyleyen Akşener, seçmene, oy pusulasında Millet İttifakı olarak CHP ve İYİ Partinin olacağını anımsattı. Akşener, "Hani diyoruz ya 'Bir Kemal'e, bir Meral'e.' Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İYİ Partinin güneşini göreceksiniz ve 'evet' mührünü ona basacaksınız. Yani biz herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz, hiç de öyle girmedik." dedi.

Bu seçimlerin parlamenter sistemi konuşmak adına son seçim olacağını iddia eden Akşener, "İYİ Partiyi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz." dedi.

Partisinin ülkenin "emniyet supabı ve sigortası" olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Partide bulunan her bir arkadaşımız geçmişi itibarıyla birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın, yarın kurulacak iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak, benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız."

Açılışa İYİ Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayları da katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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