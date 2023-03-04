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İYİ Parti Lideri Akşener'den Prof. Dr. Ersan Şen'e davet

Habertürk'te moderatörlüğünü Kürşad Oğuz'un yaptığı Olaylar ve Görüşler ilginç bir olaya tanıklık etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programın konuklarından Prof. Dr. Ersan Şen'i arayarak, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olarak görüşme talebinde bulundu

İYİ Parti Lideri Akşener'den Prof. Dr. Ersan Şen'e davet
HABERTURK.COM

Habertürk'te Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı Olaylar ve Görüşler programının konuğu Prof. Dr. Ersan Şen'e sürpriz teklif. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Prof. Ersan Şen'i arayarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

AKŞENER: CİDDİYSENİZ GELİN GÖRÜŞELİM

Ersan Şen, sıcak gelişmeyi şöyle anlattı:

Program arasında sayın Buğra Kavuncu aradı, 'Sayın Genel Başkan Akşener sizinle görüşmek istiyor' dedi. Görüştüm, kendisi dedi ki 'ciddi misiniz', ben de 'ciddiyim' deyince, 'gelin görüşelim' dedi. Ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz...

Ersan Şen, Habertürk'teki programda "Eğer bir boşluk olursa Cumhurbaşkanlığına adayım" diye konuşmuştu.

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