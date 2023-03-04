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Habertürk'te Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı Olaylar ve Görüşler programının konuğu Prof. Dr. Ersan Şen'e sürpriz teklif. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Prof. Ersan Şen'i arayarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

AKŞENER: CİDDİYSENİZ GELİN GÖRÜŞELİM

Ersan Şen, sıcak gelişmeyi şöyle anlattı:

Program arasında sayın Buğra Kavuncu aradı, 'Sayın Genel Başkan Akşener sizinle görüşmek istiyor' dedi. Görüştüm, kendisi dedi ki 'ciddi misiniz', ben de 'ciddiyim' deyince, 'gelin görüşelim' dedi. Ben gayet ciddiyim. Oturur konuşuruz. Değişime ihtiyaç var, elimi taşın altına koyuyorum. Herkese eşit mesafedeyim, kimsenin şüphesi olmasın. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz...

Ersan Şen, Habertürk'teki programda "Eğer bir boşluk olursa Cumhurbaşkanlığına adayım" diye konuşmuştu.