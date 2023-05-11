Akşener Denizli'de: İkinci şans okulları açacağız

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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Seçim bir bayramdır, bir birimize küfrederek iftira atarak seçim olur mu? Bugüne kadar yani 50 yıllık bir hafızaya sahibim ben hakaret ederek seçime gidildiğini görmedim. Seçime darbe girişimi denildi. Seçmene işgalci denildi. Böyle bir ahlaksızlık gerçekten görmedim.

"ATATÜRK'ÜN PORTRELERİ ÇADIR MAHKEMELERDEN ÇIKARILDI"

Şimdi düşünün Denizli'de ben PKK'lıyım Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm, ben hangisiyim arkadaş? Kul hakkına el uzatmak gencecik çocukların hayalini elinden almak, Denizli gibi bir şehrin gençleri işsizse o zaman bunların konuşulmaması için, torpili dibine kadar kullanıyorsanız, tekstili fason üzerinde bitirmek için elbette hepimizi olmadığımız hainliklerle suçlarsınız. Burada bulunanlar hain değil Recep bey.

"NE KATİLİ NE DE AZMETTİRENİ BULDUNUZ"

Başkentte öldürülen Sinan Ateş cinayetinde ne katili ne de azmettirenleri buldunuz. Gaffar Okan milliyetçi, çok sevilen ve görevini çok iyi yapan bir kişiydi. Onu öldürenlerin tamamı şu anda serbest. En son birini daha çok yaşlıymış affettin Recep bey. Habur rezaletinde PKK rahatsız olmasın diye Atatürk'ün portreleri çadır mahkemelerden çıkarıldı. Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedin ya siz akraba olmuşsunuz. Senin sol elinde PKK var bir tarafında Hizbullah bir tarafında PKK var.

"GERÇEK ENFLASYONU BULACAĞIZ"

Anneler Günü'nde bize hakaret edenlere gereken dersi verecek miyiz? Ben AK Partili olsam sayın Erdoğan'ı çok seviyor olsam Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Çünkü demokrasinin kamil olarak uygulanmasını istiyorsak bu sistemin bitmesi gerekiyor. Engelliler haftasındayız. Engelli için ailelere verilen maaş 2 bin 200 lira civarında, bunu 2 katına çıkaracağız.

Gerçek enflasyonu bulacağız. TÜİK verilerine geriye doğru bakacağız. Emekli ve memurların, çalışanların maaşlarına buna göre düzenleme yapacağız. 5 çeşit öğretmen var neredeyse bunların tamamı kaldırılacak.

"KENDİ ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERECEĞİZ"

Gençler için iş garantili ikinci şans okulları açacağız. Tarımda havza bazlı üretim yapılacak. Çiftçinin arkasında duracağız. Sırp çiftçisine Ukrayna çiftçisine destek olmak yerine Türk çiftçisine destek olacağız. İşte bunlar konuşulmasın diye sanki seçim yerine savaşa gidiyoruz. "