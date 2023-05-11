Akşener Denizli'de: İkinci şans okulları açacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Akşener Denizli'de
ABONE OL

Akşener Denizli'de: İkinci şans okulları açacağız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Denizli Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Akşener burada yaptığı açıklamada, "Gençler için iş garantili ikinci şans okulları açacağız" dedi

İYİ Parti lideri Akşener Denizli'de
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Seçim bir bayramdır, bir birimize küfrederek iftira atarak seçim olur mu? Bugüne kadar yani 50 yıllık bir hafızaya sahibim ben hakaret ederek seçime gidildiğini görmedim. Seçime darbe girişimi denildi. Seçmene işgalci denildi. Böyle bir ahlaksızlık gerçekten görmedim.

"ATATÜRK'ÜN PORTRELERİ ÇADIR MAHKEMELERDEN ÇIKARILDI"

Şimdi düşünün Denizli'de ben PKK'lıyım Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm, ben hangisiyim arkadaş? Kul hakkına el uzatmak gencecik çocukların hayalini elinden almak, Denizli gibi bir şehrin gençleri işsizse o zaman bunların konuşulmaması için, torpili dibine kadar kullanıyorsanız, tekstili fason üzerinde bitirmek için elbette hepimizi olmadığımız hainliklerle suçlarsınız. Burada bulunanlar hain değil Recep bey.

"NE KATİLİ NE DE AZMETTİRENİ BULDUNUZ"

Başkentte öldürülen Sinan Ateş cinayetinde ne katili ne de azmettirenleri buldunuz. Gaffar Okan milliyetçi, çok sevilen ve görevini çok iyi yapan bir kişiydi. Onu öldürenlerin tamamı şu anda serbest. En son birini daha çok yaşlıymış affettin Recep bey. Habur rezaletinde PKK rahatsız olmasın diye Atatürk'ün portreleri çadır mahkemelerden çıkarıldı. Abdullah Öcalan'ın kardeşine bizim Mehmet dedin ya siz akraba olmuşsunuz. Senin sol elinde PKK var bir tarafında Hizbullah bir tarafında PKK var.

"GERÇEK ENFLASYONU BULACAĞIZ"

Anneler Günü'nde bize hakaret edenlere gereken dersi verecek miyiz? Ben AK Partili olsam sayın Erdoğan'ı çok seviyor olsam Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Çünkü demokrasinin kamil olarak uygulanmasını istiyorsak bu sistemin bitmesi gerekiyor. Engelliler haftasındayız. Engelli için ailelere verilen maaş 2 bin 200 lira civarında, bunu 2 katına çıkaracağız.

Gerçek enflasyonu bulacağız. TÜİK verilerine geriye doğru bakacağız. Emekli ve memurların, çalışanların maaşlarına buna göre düzenleme yapacağız. 5 çeşit öğretmen var neredeyse bunların tamamı kaldırılacak.

"KENDİ ÇİFTÇİMİZE DESTEK VERECEĞİZ"

Gençler için iş garantili ikinci şans okulları açacağız. Tarımda havza bazlı üretim yapılacak. Çiftçinin arkasında duracağız. Sırp çiftçisine Ukrayna çiftçisine destek olmak yerine Türk çiftçisine destek olacağız. İşte bunlar konuşulmasın diye sanki seçim yerine savaşa gidiyoruz. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vatandaşlara sesleniyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vatandaşlara ...
Son dakika: Muharrem İnce hakkındaki iddialar re'sen soruşturma
GÜNDEM Muharrem İnce hakkındaki paylaşımlar için re'sen ...
Kocaeli'de bir kadın 5. kattan düştü
GÜNDEM Kocaeli'de bir kadın 5. kattan düştü
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu
GÜNDEM İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu
Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor
GÜNDEM Konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor
Karavanı alevler sardı! İngiliz kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM Karavanı alevler sardı! İngiliz kadın hayatını ...
Adliye önündeki silahlı bıçaklı kavgaya 20 gözaltı
GÜNDEM Adliye önündeki silahlı bıçaklı kavgaya 20 gözaltı
Son dakika: Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM Lice kırsalında operasyon! 2 terörist öldürüldü
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce basın açıklaması yapacak
GÜNDEM Muharrem İnce basın açıklaması yapacak
BU NASIL ANNE | Son dakika haberler: 5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM 5 aylık Esmanur'un otopsi raporu kahretti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.