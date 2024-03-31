Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İYİ Parti lideri Meral Akşener oyunu kullandı

        İYİ Parti lideri Meral Akşener oyunu kullandı

        Oyunu Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşener, " Seçim sonuçlarının Türkiye için de bizim için de iyi olacağını düşünüyorum dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener: Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Akşener açıklamasında "Hür ve müstakil olarak ve ittifak siyasetine mahkum olmadan, bu ucube sistemin dayattığı bu sistemin dışına çıkmak elbette çok yorucu. Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz gençler açısından neye takabül ettiğini 1 yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte. Dolayısıyla zorlu bir süreçti. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum Türkiye açısından. Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İyi parti
        #meral akşener
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri