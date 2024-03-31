İYİ Parti lideri Meral Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akşener açıklamasında "Hür ve müstakil olarak ve ittifak siyasetine mahkum olmadan, bu ucube sistemin dayattığı bu sistemin dışına çıkmak elbette çok yorucu. Bana göre partimin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz gençler açısından neye takabül ettiğini 1 yıl sonra daha iyi anlayacağız hep birlikte. Dolayısıyla zorlu bir süreçti. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum Türkiye açısından. Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum. Proje üzerinden rekabet etme siyasetinin ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması içindi bu çaba." dedi.