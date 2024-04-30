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        Haberler Gündem Politika İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, partisinden istifa etti - Son dakika haberler

        İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa etti

        İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:58
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        İYİ Partili belediye başkanı istifa etti
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        Trabzon'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        DHA'nın haberine göre İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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