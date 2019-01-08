Öneri üzerinde İYİ Parti adına söz alan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank ve Palet Fabrikasının da özelleştirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Bu özelleştirmenin, hukuksuz ve kanuna aykırı olduğunu savunan Dikbayır, bu fabrikanın, bir alay ya da tabur hükmünde olduğunu söyledi.

Dikbayır, "Bu fabrikayı Ethem Sancak ve Katarlı ortağının alacağı iddia ediliyor. Önceden alıcısı belli olan bir ihaleye ihale denir mi? Türk Silahlı Kuvvetlerine mühimmat, araç ve gereç yapan bu milli fabrikanın özelleşmesi son derece sıkıntılıdır. Allah korusun, bu özelleştirmeyle yıllar sonra bir felakete yol açabiliriz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fabrikanın özelleştirme kapsamına girdikten sonra yüzde 49,9 hissesi Katar ordusuna ait olan bir firmanın 25 yıllığına kullanım hakkını almaya çalıştığını belirterek, "Şirket yerli değil. Türkiye'nin savunma sanayisini 25 yıllığına Katar ordusuna teslim ediyoruz. Buna sizin vicdanınız elvermez. Türkiye affetmez. Bu ne millidir ne de yerlidir." diye konuştu.

"SATMAK YOK PERSONEL TASFİYESİ YOK"

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, savunma sanayisinde yerlilik oranını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Sakarya bölgesinin, savunma sanayisi merkezlerinden biri olacağını, bölgede büyük yatırımlar yapılacağını, sonuçta istihdamın 3-4 kat artacağını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun ilk adımı, önümüzdeki günlerde savunma sanayisi üretim merkezlerinden birinin temeli Karasu'da sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılacaktır. Burada hedef, ordumuzun ihtiyaç duyacağı modern harp sistemlerinin milli olarak üretilebileceği kapasiteye ulaşılmasıdır. Burada bir işletim hakkının devri söz konusu olacaktır. Özelleştirme uygulaması işletme hakkının devredilmesi suretiyle yapılacaktır. Satmak yok, personel tasfiyesi yok, bu süreçte ve sonrasında personelin özlük haklarında herhangi bir kayıp olmayacaktır. Burada esas olan fabrikada verimliliğin artırılması ve stratejik ürünlerin üretilmesidir.

Fabrika arazisi ve arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü tezgah ve ekipmanların mülkiyeti devlette kalacaktır. İşletme süresi boyunca fabrikanın yeteneklerinin korunması ve yeni yetenekler kazanılmasına yönelik yatırımlar Milli Savunma Bakanlığı kontrolünde yapılacaktır. Halihazırda fabrikada üretilen fırtına obüsü dahil, Poyraz mühimmat aracı dahil, tırtıllı araç paleti ve muhtelif optik malzemeler dahil yine tekrar üretimine devam edecektir. Ve önümüzdeki dönemde en kısa sürede 40-50 milyon dolarlık ilave bir yatırım yaparak fabrikaya yeni yetenekler kazandırılacaktır."

Sataşmadan söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Siz millete değil, bu yandaşlara çalışıyorsunuz. Siz bu tavrınızla ne milli ne de yerli olmadığınızı bir kez daha ispat ettiniz. Türkiye'nin ordusunun fabrikasını kalkıp Katarlılara peşkeş çeken, ne millidir ne yerlidir." görüşünü öne sürdü.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

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