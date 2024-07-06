İYİ ve Gelecek Partisi'nden İmamoğlu'na 2 danışman

İYİ Parti’den, 14 Aralık 2023'te ayrılan Ece Güner ve 14 Ocak 2024’te Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu.

Ece Güner, istifa ederken yaptığı yazılı açıklamada İmamoğlu’nun İBB başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulamış ve partisinin aday çıkarma kararını ise eleştirmişti. Güner, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” diyerek görevinden istifa etmişti.

Serkan Özcan'ın siyaset ve ekonomi alanında, Güner'in ise uluslararası hukuk alanında İmamoğlu’na danışmanlık yapacağı öğrenildi.

İKİ İSİM DE TEŞEKKÜR ETTİ

Güner, haberi sosyal medya hesabından "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!" sözleriyle duyurdu.

Özcan da yine sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" notunu ekledi.