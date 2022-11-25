İyilik dizisi 20. son bölüm izle!

İYİLİK 20. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz, Neslihan’la evlenmeyi düşünürken, Damla’nın gerçekten hamile olduğu gerçeğiyle sarsılır. Baba olacağını öğrenen Poyraz, Neslihan’la evlenmekten vaz mı geçecek?

Melis, Murat’la Damla’nın geçmişte bir ilişkileri olduğunu öğrenmiştir. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Melis, bu defa da Murat’ı affedecek mi?

Murat, Damla’ya, sadece onların değil Neslihan ve Poyraz’ın da hayatlarını etkileyecek bir teklifte bulunur. Damla bu teklifi kabul edecek mi?