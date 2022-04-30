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İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri

İyilik dizisinde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş'la başrolünü paylaşan Hatice Şendil'in hayatı gündeme geldi. Daha önce Dila Hanım dizisinde rol alan İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil, son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde boy gösterdi. İşte, İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil hayatı...

  • 01
    İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri

    Fox Tv ekranlarında 29 Nisan Cuma günü itibariyle yayınlanmaya başlayan İyilik dizisinin oyuncuları merak konusu oldu.  Daha önce Dila Hanım, Kurtlar Vadisi Pusu ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan Hatice Şendil şimdilerde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş'la İyilik dizisinde başrolü paylaşıyor.  İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil'in hayatı araştırılmaya başlandı. İşte hayatı ve rol aldığı diziler...
  • 02
    İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri

    HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

    Hatice Şendil Sağyaşar, 2 Ağustos 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Şendil'in annesi İstanbullu babas ise Antalyalıdır. Ünlü oyuncu Şendil Antalya'da büyüdü. Ailesi Selanik ve Mora göçmenidir. Şendil'in 2 kız kardeşi vardır.
  • 03
    İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri

    Eğitim hayatı

    Hatice Şendil, üniversitede işletme okudu. 2001'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında 3. oldu. Daha sonra Avrupa Güzellik Yarışması'na (Miss Europe) katıldı ve 4. oldu. Yine 2001 senesinde Çelik Erişçi'nin 8. albümünden ''Töre'' adlı şarkıya çekilen klipte rol aldı. Hatice Şendil, oyunculuğun yanı sıra at binme eğitimi de aldı.

    2008-2010 yıllarına gelindiğinde Şendil, ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar karakterine hayat verdi. 2010-2011 yılları arasında yayımlanan ''Karadağlar'' dizisinde ise ''Gülhayat'' karakterine can verdi.

    2012-2014 yılları arasında yayınlanan Dila Hanım dizisinde başrolü canlandırdı ve çok sevildi.  2014-2015 yılları arasında ise Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizisinde yer aldı.
  • 04
    İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri

    Özel hayatı

    Hatice Şendil, Dursun Yandık ile 1 yıl evli  kaldı. Şendil daha sonra 2015 senesinde eski oyuncu Burak Sağyaşar ile evlendi ve 2017 yılında Can adında bir oğulları dünyaya geldi. 
  • 05
    İyilik dizisinin Neslihan'ı Hatice Şendil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hatice Şendil dizi ve filmleri

    Hatice Şendil oynadığı filmler

    Hayat Öpücüğü - 2015 (Hayat)

    Hatice Şendil oynadığı diziler

    İyilik - 2022 - Neslihan

    Uyanış: Büyük Selçuklu - 2020-2021 - Terken Hatun

    Yüksek Sosyete - 2016 - Kendisi

    Queen (dizi) - 2015

    Kaderimin Yazıldığı Gün - 2014-2015 - Elif Yörükhan

    Dila Hanım - 2012-2014 - Dila

    Karadağlar - 2010-2011 - Gülhayat

    Geniş Aile - 2010 - Şelale

    Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2010 - Ebru Alemdar

    Yaban Gülü - 2008 - Laçin

    Fesupanallah - 2007 - Gülpare

    İki Yabancı - 2007 - Zeyno

    Eylül - 2005 - Aziza

    Yeni Hayat - 2001 - Buket

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