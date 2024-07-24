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        Haberler Magazin İzel: Hakan Verbiç benim kardeşim gibidir! - Magazin haberleri

        İzel: O benim kardeşim gibidir

        Hakan Verbiç ile aşk yaşadığı konuşulan ve bir süredir müzisyen ile Çeşme'de tatil yapan İzel; "Hakan benim kardeşim gibidir" diyerek, aşk söylentilerini yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:34
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        Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile tatil yapan İzel, 'aşk' haberlerine yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, Hakan Verbiç ile arkadaş olduğunu belirtti.

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        İzel, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Hakan Verbiç ile sevgili olduğumuz yönündeki haberler doğru değil. Olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaşlığımızı da etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiç bir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız.

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        Bir röportajda 'benden genç olabilir ama mantık çerçevesinde' demiştim. Aradaki 20 yaş pek bu tabire uymuyor. O benim kardeşim gibidir. İzin verin bu konu bi kapansın. Bu konularda açıklama yapmayı bile kendime yakıştırmıyorum ama mecbur kaldım. Biz şarkılarla geçirelim güzel günlerimizi. Sevgiler. Kalbinizden öpüyorum

        #Hakan Verbiç
        #izel
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