İzel, X hesabından şu açıklamayı yaptı: Hakan Verbiç ile sevgili olduğumuz yönündeki haberler doğru değil. Olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaşlığımızı da etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiç bir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız.