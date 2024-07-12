İzel: Serenay Sarıkaya'ya benzetilmek mutlu eder
Sevgilisi Hakan Verbiç ile Çeşme'de tatil yapan İzel'in fotoğraflarda bir hayli genç görünmesi akıllara fotoşop yaptığını getirdi. Ayrıca, Serenay Sarıkaya'ya da benzetenler oldu. İzel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı
Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, sevgilisiyle birlikte Çeşme'de tatl yapıyor.
İzel ile denizin ve güneşin keyfini çıkaran Hakan Verbiç, sevgilisiyle olan öz çekimi sosyal medya hesabından yayımladı.
İzel'in bir uygulamayla fotoğrafta, kendini bir hayli genç gösterdiği dikkatlerden kaçmadı.
Yüzündeki değişimle dikkat çeken İzel'i Serenay Sarıkaya'ya benzetenler de oldu.
Şarkıcı; "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu, beni tabii ki mutlu eder" ifadelerini kullandı.
"ÇOK İNCE VE BASİT BİR FİLTRE VAR"
Şarkıcı sözlerine "Sürekli benden oldukça genç, güzel birilerine benzetmeniz ne kadar hoş olsa da hiç kendi gençliğime benzediğimi düşünmediniz mi? Not: Bu arada ne kadar inanmasanız da bu fotoğrafta fotoşop hiç yok, sadece cildim için çok ince ve basit bir filtre var" dedi.
"YÜZÜMDEKİ ÇUKURLARIN SİLİNMESİNİ İSTEDİM"
Öte yandan İzel daha önce sosyal medya hesabında makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaşarak kendisini eleştirenlere cevap vermişti.
İzel şunları söylemişti: Buyurun bu da fotoşopsuz, filtresiz ve hatta sıfır makyaj bir fotoğrafım. Çok doğal ve güzel bulduğum bir kare. Burada aslında en yakın arkadaşımın, önemli bir ameliyattan çıkmasını bekliyorum. Neyse ki güzel haberle çıktı ve dualarım kabul oldu. Ben bu fotoşop, sosyal medyadaki saldırılardan çok sıkıldım. Bir önceki paylaşımda sahne kostümü, abartı aksesuarlar ve en önemlisi makyörümün başarısı vardı. Kare o kadar hoşuma gitti ki yüzümdeki çukurları, hepinizin bilmesine rağmen silinmesini istedim. Burnum, gözüm, çenem dudaklarım benimdi.