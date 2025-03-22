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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzinsiz gösteri yapan grup İBB binasına girdi | Son dakika haberleri

        İzinsiz gösteri yapan grup İBB binasına girdi

        Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için izinsiz gösteri yapan grup, giriş bölümündeki camlarını kırdığı belediye binasına girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 03:28 Güncelleme: 22.03.2025 - 03:35
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        İzinsiz gösteri yapan grup İBB binasına girdi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla bir grup Saraçhane'de toplandı.

        AA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde açıklama yapmasının ardından polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Buradaki gruptan yüzlerini gizleyen bazı kişiler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve pet şişe gibi materyaller atarken, kimileri de polislerin gözlerine lazer tuttu.

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        Bunun üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu. Ekipler, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.

        Müdahaleden kaçmaya çalışan göstericiler, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan grup, açılmaması üzerine camları kırarak içeriye girdi.

        Grubun belediye içerisinde bekleyişi sürüyor.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Saraçhane
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