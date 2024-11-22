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        Haberler Bilgi Yaşam İzlerken gözlerinizi bir an ayıramayacağınız 2024'ün popüler dizileri sizlerle!

        2024'ün en çok izlenen dizileri nelerdir?

        2024'ü geride bırakmaya az bir süre kaldı. Yeni yıla girmeden önce, bu yılın en çok izlenen ve sevilen dizilerini sizler için derledik. İşte o diziler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 08:00 Güncelleme: 22.11.2024 - 08:00
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        1

        2025'e girmemize az bir zaman kala, tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte 2024'ün en çok izlenen dizilerini izlemeye ne dersiniz?

        2

        1. SHOGUN

        17. yüzyılda Japonya'da geçen bu hikayede John Blackthorne, aykırı birinden bir samuraya dönüşme yolculuğuna çıkar. Bu sırada Japon Lider Toranaga tarafından bir piyon olarak kullanılır.

        Imdb puanı: 8.6/10

        3

        2. BABY REİNDEER (BEBEK REN GEYİĞİ)

        Başarısız bir komedyen (Richard Gadd) hassas bir kadına (Jessica Gunning) iyi niyet gösterisinde bulunduğunda ikisinin de hayatını mahvedebilecek boğucu bir saplantının fitilini ateşler. Dizi gerçek olaylara dayanmaktadır.

        Imdb puanı: 7.7/10

        4

        3. FALLOUT

        Aynı isimli video oyununun uyarlaması olan dizi, post-apokaliptik bir Amerika'da geçiyor. Gelecekte, nükleer katliamın yol açtığı kıyamet sonrası Los Angeles'ta vatandaşlar kendilerini radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korumak için yeraltı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır.

        Imdb puanı: 8.4/10

        5

        4. AVATAR: SON HAVA BÜKÜCÜ

        "Avatar: Son Hava Bükücü", dört elementle ilişkilendirilen uluslara bölünmüş bir dünyada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Her ulustan "bükücüler", dövüş sanatları aracılığıyla bir elementi kontrol etme yeteneğine sahiptir, ancak Avatar, dört elementi de kontrol edebilir. Avatar, yani Aang (Gordon Cormier), dünyaya denge getirmek için görevlendirilmiştir ve dostlarıyla birlikte Ateş Lordu Ozai (Daniel Dae Kim) ve Ateş Ulusu'nun yürüttüğü yıkıcı savaşı durdurmak için çalışır.

        Imdb puanı: 7.2/10

        6

        5. BÜYÜK İSKENDER NASIL BÜYÜK OLDU?

        Uzmanlarla yapılan röportajları sürükleyici canlandırmalarla birleştiren bu belgesel drama, Büyük İskender'in sıra dışı hayatını ve dünyayı fethetme arzusunu gözler önüne seriyor.

        Imdb puanı: 5.5/10

        7

        6. 3 CİSİM PROBLEMİ

        1960'larda Çin'de alınan önemli bir karar, uzay ve zamanda yankılanarak, günümüzde bir grup bilim insanını tarihin en büyük tehdidiyle yüzleşmeye zorlar. Dizi, "Game of Thrones" dizisinin yapımcılarının imzasını taşıyor.

        Imdb puanı: 7.5/10

        8

        7. RIPLEY

        1960'larda New York'ta yaşayan Ripley (Andrew Scott) adında bir dolandırıcı, zengin bir adam tarafından karmaşık bir hayata başlamak üzere işe alınır.

        Imdb puanı: 8.1/10

        9

        8. PRESUMED INNOCENT (MASUMİYET VARSAYIMI)

        Korkunç bir cinayet, kendi aralarından biri şüpheli hâline gelmesi ile Şikago Savcılığı’nı altüst eder. Sanığın ise ailesini bir arada tutmak için mücadele etmesi gerekir.

        Imdb puanı: 7.7/10

        10

        9. PARASYTE: THE GREY (PARAZİT: GRİ)

        Tanımlanamayan parazitler insanları vahşi bir şekilde ele geçirip güç kazanmaya başlayınca insanlık bu büyüyen tehditle savaşmak zorunda kalır.

        Imdb puan: 7.1/10

        11

        10. DOCTOR SLUMP

        Öğrencilik yıllarında rekabet içinde olan iki parlak doktor, hayatlarının zor bir döneminde şans eseri yeniden bir araya gelir ve beklenmedik şekilde teselliyi birbirlerinde bulur.

        Imdb puanı: 7.5/10

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