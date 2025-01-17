Yakın zamanda çıkan yerli ve yabancı komedi filmleri
Tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirmek ve doya doya gülmek için son zamanlarda çıkan bu komedi filmlerini kaçırmayın! İşte sizler için derlediğimiz komedi filmleri
Haftanın stresi ve yorgunluğunu tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte atmanıza yardımcı olacak bu komedi filmleri tam size göre...
1. KARDEŞ TAKIMI 2 (2025)
Dört kardeş, anne ve babalarının zorlu eğitimlerinin üstesinden gelmiş ve gerçek ajanlar olmuşlardır. Ünlü bir meyve suyu şirketi sahibi kardeşlerden yardım ister ve dörtlü için yepyeni bir maceranın kapıları aralanır. Kötü bir adam meyve suyu tarifini ele geçirmiş ve hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmeyi amaçlamaktadır. Bu sefer bütün aile birlikte bu kötü adama karşı mücadele edeceklerdir.
Imdb Puanı: 8.3/10
2. TUR REHBERİ (2025)
Ercüment (Cem Gelinoğlu) yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?
Imdb Puanı: 6.0/10
3. AŞKIN HÜKMÜ (2024)
İlkokuldan beri çok yakın arkadaş olan Sara (Menna Shalabi) ve Ali (Ahmed Dawood), yıllar içinde ayrılmaz bir ikili olurlar ve birbirleriyle her şeyi paylaşırlar. Zaman geçtikçe, dostlukları daha da büyük bir paylaşıma dönüşür.
Imdb Puanı: 6.7/10
4. ŞIMARIK (2024)
Mete (Kerem Bürsin), zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Babası (Ahmet Mümtaz Taylan) Mete'nin durmak bilmeyen taşkınlıklarına son vermek için onu sıra dışı bir cezaya çarptırır; Mete'yi zamanda yolculuk yaptığına inandırarak 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderir. Mete, burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır. Mete'nin köyde karşılaştığı Asena (Melis Sezen), onun hayatını tamamen değiştirecektir.
Imdb Puanı: 7.7/10
5. AYI KARDEŞLER: ZAMAN YOLCULUĞU (2024)
Bir programcı olan Vick (Paul 'Maxx' Rinehart), büyük şehirde yaşar ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar görür. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriyle tanıştırır ve Vick de bu görevi seve seve kabul eder. Fakat bu seçim, Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa sürükleyecektir.
Imdb Puanı: 6.1/10
6. ÇAKALLARLA DANS 7 (2024)
"Çakallarla Dans" serinin yedinci filminde ekip, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunda çalışmak için İzmir'e gider. Kızların güzelliğinin etkisinden çıkamaya çakallar, kendilerini polisin de dahil olduğu bir karmaşanın içinde bulurlar.
Imdb Puanı: 4.3/10
7. GENİŞ AİLE 4: CEVAHİR VE ULVİ (2024)
Yolları ayrılan Ulvi (Ufuk Özkan) ve Cevahir (Bülent Çolak), yaşanan olaylar tekrar sonucu bir araya gelirler. Ulvi, kasaplık yapmaya başlamıştır fakat büyükbaş yerine köyün ileri gelenlerini doğruyordur. Ulvi'nin işlediği cinayeti çözmeye çalışacak kişi Cevahir olur.
Imdb Puanı: 6.9/10
8. İLLEGAL HAYATLAR MECLİS (2024)
Mahsun (Mahsun Karaca), Şahin (Şahin Sarsu) ve Mehmet'in (Mehmet Kahraman) kurduğu LMKP adlı siyasi parti yanlışlıkla meclise girer. Üçlü, kendilerini yepyeni ve fırsatlarla dolu bir dünyanın içinde bulur. Kaçak kumarhane işletmeciliği için başladıkları bu hikâye, parti başkanı ve milletvekilliğine uzanan bir maceraya dönüşür.
Imdb Puanı: 6.8/10
9. CESUR PANDA GÖREVİMİZ AFRİKA (2024)
Huzurlu bir hayat süren hayvanların yaşadığı yeşil bir bambu ormanından Afrika'nın derinliklerine uzanan filmde bir panda ayısı yakın arkadaşı olan bebek ejderhayı kurtarmak için bir maceraya atılır.
Imdb Puanı: 5.5/10
10. YALNIZ KURTLAR (2024)
Profesyonel bir arabulucu, yüksek profilli bir suçu örtbas etmek için işe alınır. Ancak ikinci bir arabulucu ortaya çıktığında ve iki "yalnız kurt" birlikte çalışmak zorunda kaldıklarında, gece, ikisinin de beklemediği şekilde kontrolden çıkar.
Imdb Puanı: 6.5/10
Fotoğraf Kaynak: imdb