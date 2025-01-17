5. AYI KARDEŞLER: ZAMAN YOLCULUĞU (2024)

Bir programcı olan Vick (Paul 'Maxx' Rinehart), büyük şehirde yaşar ve sıklıkla iki ayı ve büyülü bir ormanla ilgili tuhaf rüyalar görür. Bir gün patronu onu, Vick'e basit bir ağaç kesici olarak hayatına yeniden başlamasını teklif eden bir müşteriyle tanıştırır ve Vick de bu görevi seve seve kabul eder. Fakat bu seçim, Vick'i arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda macera dolu bir yolculuğa sürükleyecektir.

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