İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:32
        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Fotoğraf: AA

