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        Haberler Gündem Ege İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve gitti | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi greve gitti

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 02:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 02:45
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev
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        Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

        AA'nın haberine göre; Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

        Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

        Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

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        #İzmir Büyükşehir Belediyesi
        #grev
        #haberler
        #İzmir
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