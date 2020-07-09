HABERTURK.COM / İHA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası, etkinliklerde havai fişek gösterisine yer verilmeyeceğini açıkladı.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra etkinliklerimizde havai fişek gösterisine yer vermeyeceğiz.Özel gün kutlamalarını tüm görkemiyle sürdüreceğiz.Ancak beş dakikalık gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, doğanın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) July 9, 2020

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN ÇAĞRI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Belediye etkinliklerinde artık havai fişek kullanılmayacağını açıklayan Gürkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a etkinliklerde havai fişek kullanılmaması çağrısında bulundu.

— Recep Gürkan (@recepgurkan) July 9, 2020

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN DE BENZER KARAR

Küçükçekmece Belediyesi de, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı.

Doğaya ve canlılara verdiği zarar sebebiyle sürekli tartışma konusu olan havai fişekler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Kemal Çebi, “Sakarya'da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin patlamasıyla hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin, Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.