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İzmir Cuma namazı saat kaçta? 27 Kasım Diyanet İzmir Cuma namaz vakti

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İzmir Cuma namazı saat kaçta? 27 Kasım Diyanet İzmir Cuma namaz vakti

İzmir Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İzmir'de eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 27 Kasım İzmir Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İzmir Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 27 KASIM 2020

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
27 Kasım 2020 Cuma06:3207:5913:0415:3717:5919:20
28 Kasım 2020 Cumartesi06:3308:0013:0415:3717:5919:20
29 Kasım 2020 Pazar06:3408:0113:0515:3717:5919:20
30 Kasım 2020 Pazartesi06:3508:0213:0515:3717:5819:20
01 Aralık 2020 Salı06:3608:0313:0515:3717:5819:20
02 Aralık 2020 Çarşamba06:3708:0413:0615:3617:5819:20
03 Aralık 2020 Perşembe06:3808:0513:0615:3617:5819:20


ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest almaya başlamadan önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet ederiz.

Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

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