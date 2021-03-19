Kayseri'de 8 milyon yıl önce 5 farklı fil türü bir arada yaşamış

İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri sayfasında her hafta olduğu gibi bu hafta da İzmir cuma saati yer aldı.

Bilindiği üzere cuma namazı öğle ezanı vaktiyle birlikte eda edilecek. İzmir öğle saatinin kaçta okunacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.

Buna göre 19 Mart İzmir öğle ezanı saati yani İzmir cuma namazı saati 13.24 olarak kaydedildi.