İzmir cuma saati kaçta? Sorusu Müslümanlar için önemli olan bu günde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Müslüman'ın Müslüman Üzerindeki Hakları" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. İl il Cuma namazı vakti ve İzmir Cuma saati haberimizde...

İZMİR CUMA SAATİ KAÇTA? 23 TEMMUZ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İzmir'de Cuma namazı bugün saat 13:23 'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İzmir'in haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 23 Temmuz 2021 Cuma 04:17 05:59 13:23 17:15 20:37 22:12 24 Temmuz 2021 Cumartesi 04:18 06:00 13:23 17:15 20:36 22:10 25 Temmuz 2021 Pazar 04:20 06:00 13:23 17:15 20:36 22:09 26 Temmuz 2021 Pazartesi 04:21 06:01 13:23 17:15 20:35 22:08 27 Temmuz 2021 Salı 04:22 06:02 13:23 17:14 20:34 22:07 28 Temmuz 2021 Çarşamba 04:24 06:03 13:23 17:14 20:33 22:05 29 Temmuz 2021 Perşembe 04:25 06:04 13:23 17:14 20:32 22:04

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.