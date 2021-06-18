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İzmir cuma saati kaçta? 18 Haziran 2021 Diyanet İzmir cuma namazı saatleri

18 Haziran İzmir Cuma namazı saati öncesi camilerde korona virüs tedbirleri öncelikli olarak hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı da olması sebebiyle Cuma namazı ibadetini eda edecek Müslüman vatandaşlar cuma İzmir cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 18 Haziran 2021 İzmir cuma saati

İzmir cuma saati kaçta? 18 Haziran 2021 Diyanet İzmir cuma namazı saatleri

İzmir Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İzmir'de kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ - 18 HAZİRAN 2021

18 Haziran İzmir Cuma namazı saati: 13:10

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
18 Haziran 2021 Cuma03:5005:4013:1817:1220:4522:27
19 Haziran 2021 Cumartesi03:5005:4013:1817:1220:4522:27
20 Haziran 2021 Pazar03:5005:4113:1817:1220:4522:28
21 Haziran 2021 Pazartesi03:5005:4113:1817:1320:4622:28
22 Haziran 2021 Salı03:5105:4113:1817:1320:4622:28
23 Haziran 2021 Çarşamba03:5105:4113:1917:1320:4622:28
24 Haziran 2021 Perşembe03:5105:4213:1917:1320:4622:28

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CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak.

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