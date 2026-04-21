Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 115 yeni taksi için ihale | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir çevre ilçelere 115 yeni taksi için ihaleye çıkıyor

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 çevre ilçede 29 yıllığına faaliyet gösterecek 115 taksi plakası için 7 Mayıs'ta ihaleye çıkıyor

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de 115 yeni taksi için ihale
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla olmak üzere 19 çevre ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek yeni taksi plakaları için ihale sürecini başlattı.

        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından geçen ay onaylanan çalışma kapsamında ihale, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 14.00'te belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye katılmak isteyenler, 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 12.00’ye kadar başvurularını Gaziemir Semt Garajı'nda bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ruhsat Birimi'ne yapabilecek. Şartname bedeli 1000 TL olarak belirlendi. Detaylı bilgiye 0 (232) 293 11 85 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olmak üzere kent merkezindeki 11 ilçede 29 yıl süreyle hizmet verecek 100 taksi plakası için yapacağı ihale ise 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'te belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Başvurular 28 Nisan 2026 Salı günü saat 12.00'ye kadar alınacak.

        #izmir haberleri
        #taksi ihalesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
