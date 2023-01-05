İzmir'de 2 kadın,

İzmir'de sokak hayvanları için bir araya gelen Yeliz Tın (40) ile Ahu Sungur'un (38) kurduğu 'Merhamet Bahçesi', sokak hayvanlarına yuva oldu

Özel bir şirkette yönetici asistanı ve insan kaynakları sorumlusu olan Yeliz Tın ile yönetici asistanlığı yapan Ahu Sungur, sokak hayvanları için bir araya geldi. İkili, Menderes ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde 17 dönümlük araziye sokak hayvanları için çiftlik kurdu.

"Merhamet Bahçesi" adı verilen çiftlikte aralarında engelli ve saldırıya uğramış hayvanların da bulunduğu 150 köpek, 5 kedi ve 1 eşek barınma imkanı buldu.