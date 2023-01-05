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Haberler Gündem İzmir'de 2 kadın, "Merhamet Bahçesi" ile yürekleri ısıttı! - Güncel Haberler
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İzmir'de 2 kadının yürekleri ısıtan çiftliği! "Merhamet Bahçesi", sokak hayvanlarına yuva oldu

Son dönemde sokak hayvanlarını yönelik şiddet görüntülerinin ardından İzmir'de bir araya gelen 2 kadın yürekleri ısıttı. Yeliz Tın ile Ahu Sungur, sokak hayvanları için "Merhamet Bahçesi" adını verdikleri bir çiftlik kurdu. Çiftlikle 150 köpek, 5 kedi ve 1 eşeğe barınma imkanı sunuldu. Yeliz Tın, "Herkesin 'Merhamet Bahçesi' ile bir gönül bağı olsun istiyoruz. Aileler çocuklarıyla gelip, hafta sonları burada can dostlarıyla zaman geçirebilir" dedi

İzmir'de 2 kadın,
DHA

İzmir'de sokak hayvanları için bir araya gelen Yeliz Tın (40) ile Ahu Sungur'un (38) kurduğu 'Merhamet Bahçesi', sokak hayvanlarına yuva oldu

Özel bir şirkette yönetici asistanı ve insan kaynakları sorumlusu olan Yeliz Tın ile yönetici asistanlığı yapan Ahu Sungur, sokak hayvanları için bir araya geldi. İkili, Menderes ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde 17 dönümlük araziye sokak hayvanları için çiftlik kurdu.

"Merhamet Bahçesi" adı verilen çiftlikte aralarında engelli ve saldırıya uğramış hayvanların da bulunduğu 150 köpek, 5 kedi ve 1 eşek barınma imkanı buldu.

"ZOR ZAMANLAR YAŞADIK AMA AYAKTA KALDIR"

Sokak hayvanlarının yanında olmak için çiftlik kurmaya karar verdiklerini anlatan Yeliz Tın, "Bundan 4 yıl önce sokak hayvanlarıyla ilgilenirken Ahu Hanım ile tanıştık. Özellikle hasta ve eziyet gören, bu konuda hikayesi olan canlılarımızı güvenli bir alanda barındırmak istediğimiz konusunda fikir birliği yaptık ve 2020 yılı mart ayında bu araziyi kiraladık. Burada 150 köpeğimiz, 5 kedimiz ve 1 eşeğimiz var. Çocuklarımızdan hasta, eziyet görmüş veya kazada bir uzvunu kaybetmiş olanlar var. Zor zamanlar yaşadık ama buranın ayakta kalabilmesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

"HAYVANLARIMIZ SEVGİYE VE İLGİYE MUHTAÇ"

Gönüllülerin de kendilerine destek verdiğini anlatan Tın, "Tüm canlıların yaşam hakkı olduğuna inanıyoruz. Onların da bizler gibi güvenli ve iyi bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Özellikle sokaktaki canlılarımız çok eziyet görüyorlar, bakımsızlar. Bizim için nefes alan herkes önemli. Tüm canlılar için aynı şeyi düşünüyoruz. Herkesin 'Merhamet Bahçesi' ile bir gönül bağı olsun istiyoruz. Buradaki hayvanlarımız sevgiye ve ilgiye muhtaç. Aileler çocuklarıyla gelip, hafta sonları burada can dostlarıyla geçirebilir. En azından hafta sonlarını beraber geçirip, sevgi göstersinler" diye konuştu.

"BURAYA GELEN CAN DOSTLARI SOSYALLEŞİYOR"

Çiftlikte şiddet mağduru sokak hayvanlarının da olduğunu dile getiren Ahu Sungur ise, "Burada şiddet mağduru çocuklarımız var. Cinsel saldırıya uğramış evlatlarımız var. Engelli çocuklarımız bulunuyor. Engelli çocuklarımızın sokakta hayatta kalmaları çok zor. Zor ama keyifli bir iş yapıyoruz. 60 canla başladık. Bugün 150 köpeğe ulaştık. Hastalık gibi klinik işlerimiz olmazsa; kiramız dahil masrafımız 90 ila 110 bin lira arasında değişiyor. En büyük destekçimiz, Almanya'da yaşayan Türkan Hanım. Buraya gelen can dostları sosyalleşiyor. Bir şeyi paylaşmayı öğreniyorlar. Saldırı mağduru canlarımız da burada rehabilite oluyor" dedi.

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