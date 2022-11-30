İzmir'de ekmek fiyatlarına zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam İzmir'de 210 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu - Son dakika haberi
ABONE OL

İzmir'de 210 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 210 gramı 4 TL'den satılan ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. İzmir’de ekmek fiyatları yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu

İzmir'de 210 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu - Son dakika haberi
İzmir'de ekmek fiyatlarına zam
0:00 / 0:00

İZTO Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında yapıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kent ve ülke ekonomisine ilişkin gelişmeler masaya yatırıldı

EKMEK 5 TL OLDU

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Yanık: Düzce'ye 10 milyon TL kaynak aktardık
İŞ-YAŞAM Bakan Yanık'tan Düzce açıklaması
Son dakika haberi Beştepe'de EYT ve asgari ücret zirvesi
İŞ-YAŞAM Beştepe'de EYT ve asgari ücret zirvesi
Havacılık hisseleri çok mu pahalı demir çelik hisseleri çok mu ucuz?
İŞ-YAŞAM Havacılık hisseleri çok mu pahalı?
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü
İŞ-YAŞAM ABD ekonomisi yüzde 2,9 büyüdü
Zincir marketlerden eleştirilere cevap
İŞ-YAŞAM Zincir marketlerden eleştirilere cevap
'Beklentimiz yılın yüzde 5 büyümeyle kapatılması'
İŞ-YAŞAM 'Beklentimiz yılın yüzde 5 büyümeyle kapatılması'
Son dakika haberi Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü
AB, dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak istiyor
İŞ-YAŞAM AB, dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak istiyor
'E-ticaret yasası KOBİ'lere ilave maliyetler getirebilir'
İŞ-YAŞAM 'E-ticaret yasası KOBİ'lere ilave maliyetler ...
'Kuyrukların nedeni fiyat algısı'
İŞ-YAŞAM 'Kuyrukların nedeni fiyat algısı'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.