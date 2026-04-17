        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

        İzmir'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

        İzmir'in Urla açıklarında geri itilen bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme'de ise karada tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:46
        26 göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
        İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        BOT EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre olay; İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        26 GÖÇMEN KURTARILDI

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        19 GÖÇMEN YAKALANDI

        Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile jandarma ekiplerince karada tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

