İzmir'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
İzmir'in Urla açıklarında geri itilen bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme'de ise karada tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:46
BOT EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre olay; İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
26 GÖÇMEN KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
19 GÖÇMEN YAKALANDI
Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile jandarma ekiplerince karada tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
