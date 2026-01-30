İzmir'de 320 evi su bastı!

İzmir'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Manda Çayı Deresi'nin taştığı Bornova'nın Yeşilova Mahallesi'nde birçok evi ve iş yerini su bastı, sokaktaki araçlar suda sürüklendi.

DHA'nın haberine göre vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dolan suyu tahliye etti. Sabah saatlerinde suların çekilmesiyle geriye çamurlu sokaklar kaldı. Sokaklar, dronla görüntülendi. Bornova Belediyesi ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YER YAKIYOR"

Evini su basan vatandaşlardan Tuğrul Aygıt, "Burayı muhtara, belediye başkanına daha önce de söyledik. Tüm eşyalarım gitti. Evin içinde hiçbir şey kalmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Elimiz kolumuz bağlı. Evin içine diz boyundan fazla su doldu. 20 senedir bu mahalledeyim; aynı sorun var. Hiçbir şekilde düzelmiyor. Hadi dün doğal afet oldu ama burada bu sorun sürekli var. Biz sesimizi duyuramıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

"HER SENE BUNU YAŞIYORUZ"

Necla Ödemiş ise "Her sene bunu yaşıyoruz. Bu 5'inci kez evime su basıyor. Yağmur çok yağarsa sonumuz hep aynı. Yıllardır 'Buraya rögar yaptırın' dedik ama kimse bir şey yapmadı. İçerden dışarıya dış kapıyı açmadan dolan suyu tahliye etmek için uğraştım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Recep Özcan da "En ufak yağmurda burası hemen su doluyor. Gece burada kıyamet koptu. Bazı evleri su bastı. Arabamı son anda çekerek kurtardım. Ancak birçok araba suda kaldığı için çalışmıyor" ifadelerini kullandı. KEMALPAŞA'DA FIRTINA HORTUM VE SAĞANAK Kemalpaşa ilçesinde de fırtına, hortum ve sağanak, bazı ev ve işletmelerin çatı bölümlerinde hasara neden oldu. Birçok noktada iş yerlerine ait dış cephe tabelaları devrildi. Sağanak nedeniyle dere yatakları taştı, bazı mahallelerde su birikintileri oluştu. PANİK ANLARI KAMERADA Ayrıca Kemalpaşa Ulucak'ta etkili olan sağanak sonrası hızla yükselen sel suları, yeni satın alınan bir otomobili sular içinde bıraktı. Sahibi, otomobilin sele kapılmasını önlemek için aracın kapısından tutup, bırakmadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçede bir otomobilin selde sürüklenmesi ve selin neden olduğu çukura düştüğü sırada çevredekilerin yardım çığlığı attığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Hasar tespit çalışmalarında; Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 9 fabrikanın fırtınadan etkilendiği, ilçe genelinde 5 konut ve 5 aracın su baskınında zarar gördüğü belirlendi.

VALİ ELBAN, BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bölgede yaşanan son duruma ilişkin açıklama yapan Vali Elban, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış ve fırtınanın, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde sınırlı bir alanda hortuma dönüştüğünü söyledi. Vali Elban, "Yaşanan fırtına ve hortum nedeniyle organize sanayimizde bulunan 9 fabrikada değişik çaplarda hasarlar meydana gelmiştir. İlçe genelinde ise 5 araç ve 5 konut zarar görmüştür" dedi. 6 VATANDAŞ KURTARILDI Vali Elban, il genelinde toplam 298 ev ve iş yerinde su baskını yaşandığını kaydetti. 4'ü araç içinde, 2'si yaya olmak üzere sel sularına kapılan 6 vatandaşın ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Vali Elban, can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti. Sahadaki ekiplerin hem hasar tespit çalışmalarını hem de vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Vali Elban, tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.