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İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili sahili açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 yabancı uyruklu yakalandı

izmir
AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta bulunan 11 Kongo, 6 Suriye, 3 Gambiya, 2 Somali, 2 Orta Afrika, 1 Tunus ve 1 Filistin uyruklu 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; Çeşme ilçesi açıklarında da yine lastik botta yabancı uyruklu olduğu tespiti üzerine harekete geçen ekipler, 15 Suriye, 4 Orta Afrika, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 24 kişiyi yakaladı.

Yunanistan'a geçmeyi amaçladıkları belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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