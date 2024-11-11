İzmir'de Atatürk büstlerine saldırı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümünde, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.

Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi.

Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.