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        İzmir'de Atatürk büstlerine saldırı

        İzmir'in Kiraz ilçesinde iki ayrı mahallenin meydanındaki Atatürk büstlerine Ulu Önder'in ölüm yıl dönümünde saldırıda bulunuldu. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:57
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        Atatürk büstlerine saldırı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümünde, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.

        Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi.

        Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.

        Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Atatürk büstü
        #Saldırı
        #İzmir
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