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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        İzmir'in Tire ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 04:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 04:12
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        İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü
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        İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre; K.S. (56) yönetimindeki traktör, Akçaşehir Mahallesi yolunda devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan K.S, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #Tire
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