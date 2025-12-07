Habertürk
        İzmir'de drift ve makas atan sürücüler yakalandı

        İzmir'de drift ve makas atan sürücüler yakalandı

        Bakan Yerlikaya, İzmir'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, açıklama yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 sürücünün yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:59
        İzmir'de makas atan sürücüler yakalandı
        Sesli Dinle
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de drift ve makas atan 2 sürücünün yakalandığını duyurdu.

        DHA'daki habere göre; Bakan Yerlikaya, İzmir'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, açıklama yaptı. "İzmir’de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücüler yakalandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne göre; drift atan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz, geriye doğru 5 yıl içerisinde 2'nci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz."dedi.

        "BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

        Yerlikaya, 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, "Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifi’ne göre; makas atan sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Hâlâ vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan, makas atan sürücüler var. Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

