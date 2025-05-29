Başından ve göğsünden vuruldu! Kocasını öldüren kadın konuştu! İzmir'de, tabancayla vurulan 44 yaşındaki Ömer Kakız'ın ölümüne ilişkin eşi 40 yaşındaki Feride Kakız'ın ardından kızı 18 yaşındaki E.N.K. ve onun nişanlısı 22 yaşındaki A.K. de gözaltına alındı. Feride Kakız'ın ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:32 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL