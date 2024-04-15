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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        İzmir Ödemiş'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi, karşı şeride savrularak seyir halindeki otomobilin altında kaldı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 01:25 Güncelleme: 15.04.2024 - 01:25
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        İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletten savrulan ve karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarptığı 2 kişiden biri öldü.

        AA'nın haberine göre; Kadir A'nın (40) kullandığı motosiklet, Zafer Mahallesi'nde Büşra K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Kadir A. ile yanındaki Hayrettin Ü, karşı yönden gelen Selin Ç'nin kullandığı otomobilin altında kaldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kadir A, Hayrettin Ü. ve Büşra K. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Hayrettin Ü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALI

        Hayati tehlikesi bulunan Kadir A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Büşra K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #Ödemiş
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