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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış yakalandı

        İzmir'de FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış yakalandı

        İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 00:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:36
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        FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış yakalandı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan firari sanık Mehmet Kamış'ın yakalanması için Çeşme'de operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Kamış, ilçede yakalandı.

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        Mehmet Kamış, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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